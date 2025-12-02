大賣空本尊再出手！貝瑞狙擊特斯拉 直言市值太高

《大賣空》本尊貝瑞表示，電動車製造商特斯拉的市值「高得離譜」。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕《大賣空》本尊貝瑞（Michael Burry）表示，電動車製造商特斯拉（Tesla）的市值「高得離譜」，並警告特斯拉執行長馬斯克1兆美元（約新台幣31.48兆元）薪酬計劃只會讓情況變得更糟。

綜合外媒報導，上（11）月註銷旗下對沖基金Scion Asset Management的貝瑞在他於訂閱平台Substack新的帳號上透露，他傾向做空馬斯克的特斯拉。

請繼續往下閱讀...

貝瑞在貼文中表示，特斯拉目前的市值被嚴重高估，而且這種情況已經持續了很長時間。貝瑞指出，特斯拉透過向員工發放股票選擇權作為薪酬，卻不進行股票回購來抵銷影響，導致股東權益每年稀釋約3.6％。

貝瑞也提到，馬斯克的巨額薪酬只會讓情況變得更加糟糕。特斯拉股東上月通過的2025年薪酬方案，可能使馬斯克獲得至少數千萬股特斯拉股票，這將進一步稀釋現有股東的持股比例。馬斯克最高預計可能獲得上億股，只要他達到嚴格的目標，他的特斯拉持股比例將從目前的15％增加到29％。

特斯拉目前的股票本益比約為209倍，遠高於其5年平均94倍。根據LSEG數據，標普500指數的本益比約為22倍。

貝瑞過去也曾對特斯拉出手過，他的對沖基金在2021年做空了約5.3億美元（約新台幣166.87億元）的特斯拉股票，貝瑞在幾個月後受訪時稱「這只是一筆交易」。目前仍不清楚他第一次做空特斯拉的具體結果，但根據Scion公佈的做空資訊到貝瑞透露自己停手這段期間特斯拉的股價走勢來看，該公司可能面臨的一定的損失。

不過，貝瑞的觀點並非華爾街的共識，儘管他認為特斯拉前景黯淡，但在華爾街仍有約4分之3的分析師喊買特斯拉或建議持有。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法