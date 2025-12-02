又漲瘋了！黃金強創6週高點 「這貴金屬」漲勢也超妖

週一（1日）黃金上漲。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕週一（1日）黃金觸及六週高點，投資人對聯準會（Fed）本月降息的希望加深，白銀也在美國關鍵經濟數據公布之前，登上歷史新高。

黃金現貨價小漲0.3%，報每盎司4241.27美元，是10月21日以來最高；12月交割黃金期貨上漲0.5%，報每盎司4274.80美元。

現貨白銀上漲3.8%，報每盎司58.57美元，盤中稍早觸及每盎司58.83美元，是歷史新高，今年來累積漲幅已突破100%。

High Ridge Futures 金屬交易主管梅格（David Meger）說：「市場預期進一步降息，加上通膨壓力仍然高於 Fed 目標，這些因素仍然是黃金和白銀的基本支撐。」

由於美國經濟數據疲軟，加上包括Fed理事克里斯多福沃勒（Christopher Waller）和紐約聯邦儲備銀行總裁威廉斯（John Williams）發表鴿派發言，交易員認為12月降息的機率提高至87%。

本週美國將公布關鍵經濟數據，包括週三的11月ADP就業數據，以及延宕至週五的9月個人消費支出（PCE）物價指數，後者是Fed偏好的通膨指標。

梅格表示，市場預期下1任Fed主席將比以往更加鴿派，這也支撐了黃金和白銀的價格，「我們仍然認為，黃金和白銀將處於強勁的盤整至上漲趨勢中。」

