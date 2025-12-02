法瑞丹慘跌、「這國」卻暴增175％ 特斯拉11月銷售兩樣情

特斯拉11月在歐洲多國銷售量大幅下滑，包括法國、瑞典、丹麥註冊量分別暴跌，僅挪威逆勢增長。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕特斯拉 11 月在歐洲陷入罕見低迷，法國、瑞典、丹麥的註冊量幾乎砍半，連更新版的 Model Y 都救不了頹勢。據報導，在多國一片下滑聲中，特斯拉在挪威卻逆勢狂飆、當地註冊量暴增175%，成為全歐唯一亮眼的市場，形成極端鮮明的對比。

最新數據顯示，11 月特斯拉在法國的註冊量年減58%、僅1593 輛；瑞典驟跌59%至 1466輛；丹麥下滑49%、僅剩 534 輛。與此同時，挪威的特斯拉註冊量則爆衝至6215 輛，幾乎較去年同期翻了3倍，比歐洲其他市場形成「兩個世界」。

請繼續往下閱讀...

分析指出，特斯拉在歐洲之所以陷入困境，與競爭加劇、新進電動車品牌快速擠壓市場，以及特斯拉產品線老化、更新速度落後有關。消費者對特斯拉的新鮮感明顯退卻，研究顯示多達 38% 的受訪者認為特斯拉在設計、品質與品牌吸引力上已落後對手。

歐洲的下滑並非突然發生。特斯拉去年底因馬斯克公開表態支持極右政治人物，引爆歐洲多國抗議，使品牌形象受損。即便馬斯克之後淡化政治言論，特斯拉在歐洲的銷售依然未見起色。這顯示問題不只是公關，而是深層的競爭力挑戰。

專家指出，特斯拉在北歐呈現分化。已Model Y來說，在挪威提前刷新年度銷量紀錄、成長 19%。而瑞典銷量崩跌67%，丹麥暴跌74%。整體來說，只有Model 3在部分市場表現較佳。

據報導，特斯拉今年稍早推出更新版 Model Y，希望借此重振銷售，但效果有限，截至11月底，歐洲僅有少量售價4萬歐元（約新台幣145萬元）的基礎款抵達德國開賣，在新車推遲、產品線缺乏新鮮度，是特斯拉在競爭激烈的歐洲市場中失去動能的主因。

此外，今年馬斯克將大量精力投入機器人業務以及爭取股東通過其兆元薪酬方案，新車開發節奏放緩，也導致特斯拉在歐洲愈發被競爭對手超車。

特斯拉如今在歐洲面臨雙重壓力，一方面產品線老化，一方面品牌吸引力下降，加上政治爭議的陰影仍未散去，使其在歐洲市場的頹勢加劇。唯一的例外，是挪威強勢回溫，但這更加凸顯特斯拉在其他市場的疲弱，呈現「冰火兩重天」的局面。

