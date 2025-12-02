美中AI競賽升溫 華府擬聯手8盟國強化礦產供應鏈

美國務院官員表示，美國將尋求與8個盟國達成協議，加強電腦晶片和AI技術所需的關鍵礦物的供應鏈。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕根據美國務院負責經濟事務的最高層官員表示，美國將尋求與8個盟國達成協議，加強電腦晶片和人工智慧（AI）技術所需的關鍵礦物供應鏈。

《彭博》報導，這項倡議公佈的同時，正值美國尋求減少對中國的依賴之際，美國負責經濟事務的次卿海伯格（Jacob Helberg）表示，這項倡議將於12月12日推動，屆時美國將與日本、南韓、新加坡、荷蘭、英國、以色列、阿拉伯聯合大公國和澳洲的官員在白宮會晤。

曾擔任軟體公司帕蘭泰爾（Palantir）顧問的海伯格表示，這次峰會將重點放在能源、關鍵礦產、先進製程半導體、AI基礎設施和運輸物流等領域達成協議。

海伯格指出，選擇這些國家的理由很多，包括他們有一些最重要的半導體公司，以及重要的礦產資源。很明顯，目前AI領域的競爭是美中兩強爭霸，美方希望與中國保持正面和穩定的關係，但同時也做好了競爭的準備，希望確保美企能夠繼續開發變革性技術，而不受強制性依賴的影響。

這項倡議建立在美國歷屆政府多年來致力於關鍵礦產供應鏈做出的努力之上，這些努力主要旨在幫助西方減少對中國的依賴。在川普首個總統任期內，美國務院啟動了美國能源資源治理倡議，旨在保障鋰、鈷等關鍵礦產的供應鏈安全。拜登政府則啟動了礦產安全伙伴關係，旨在引導外國投資和西方專業技術進入發展中國家的採礦業。

即使如此，美國和其他國家仍未能打破中國對稀土供應的壟斷。總部位於巴黎的國際能源總署（IEA）數據顯示，中國擁有全球90％以上的稀土和磁鐵提煉產能，排名第2的馬來西亞僅佔4％。今年10月初中國宣佈，將加強稀土出口管制，但在川普會晤中國國家主席習近平後，北京同意將管制暫緩1年。

海伯格表示，與拜登時代涵蓋十幾個核心國家的倡議不同，現在華府將重點放在生產國。雖然川普政府的首個倡議側重於關鍵礦產，但當時AI平台還未公開發表，而現在的新計劃則著重於AI技術的各個層面，不僅僅是單一面向。

海伯格將與盟友合作推進AI計劃的行動定位為「以美國為中心」的策略，而不是對中國做出反應的戰略。海伯格表示，參與的國家都明白AI帶來的改變性影響，無論對一個國家的經濟規模，還是軍事實力都意義非凡，大家都希望成為AI蓬勃發展的一份子。

