汐止Costco沒會員卡也能買！1意想不到小技巧網好驚訝

好市多示意圖。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕如果沒有好市多（Costco）會員，但又想入場買東西怎麼辦呢？有網友發現好市多1項「冷門但實用」的小技巧，而且是汐止好市多限定。只要入住位於汐止的富信大飯店，就能憑房卡到鄰近的好市多服務櫃台換取臨時通行證，無需出示會員卡也能入場購物，不少人知道後直呼：「第一次知道有這種操作。」

好市多（Costco）採取會員制，且會員卡僅限本人使用。如果要進場購物，必須將會員卡亮給入口處的工作人員看，才能夠入場，而依照原會員規章，每位會員最多可攜帶2位來賓，來賓購物由持卡會員付費。

不過根據富信大飯店官網說明，入住富信飯店的房客，房客可持房卡到好市多汐止店1樓服務處申請臨時證，憑證即可入場購物；結帳時也無需出示會員卡，但得額外支付5%商品稅金。

地點方面，因富信大飯店距離汐止好市多不到5分鐘步行路程，沿大同路往右走即可抵達，對旅客來說相當便利。

而此消息曝光後，有人感嘆自己住在附近卻從未聽說，有網友稱這很適合久久來台北一次，又沒有好市多會員、想採購的顧客，也有人稱第1次知道，表示這是「冷知識」，直言下次到北部住宿時會把這項方式列入選項。

