加密貨幣市場重挫 近10億美元槓桿被清算

〔財經頻道／綜合報導〕加密貨幣週一（1日）將近10億美元（約新台幣314.8）的槓桿部位被清算，這給加密貨幣市場大規模拋售潮帶來了新的動力。

《彭博》報導，全球最大加密貨幣比特幣1日一度下跌8％，來到8萬3824美元，自10月初以來，累計跌幅接近30％。以太坊一度下跌10％至2719美元，過去7週，共下跌36％。

這一次的市場低迷對於那些相對規模較小、流動性較差的代幣打擊更大，而這些代幣往往因為其更高的波動性，以及市場上漲期間的優異表現而受到交易者的青睞。追蹤市值百大數位資產中後半部資產的MarketVector 指數，今年已下跌近70％。

追蹤機構Coinglass彙整的數據顯示，加密貨幣市場在經歷了數週的拋售後，目前處於動盪之中。這波拋售始於10月初，當時約190億美元（約新台幣5981.2億元）的槓桿交易被清算，因為美國總統川普威脅要調高關稅，導致市場劇烈震盪。而在此之前比特幣剛創下12萬6251美元的歷史新高。

FalconX亞太區衍生品交易主管麥納提（Sean McNulty）表示，進入12月，避險情緒高漲，現在最大的擔憂在於比特幣交易所的交易基金資金流入太少，市場缺少了逢低買盤，預計本（12）月結構性阻力仍將持續，比特幣8萬美元將是下一個關鍵支撐點。

數位資產也受到了席捲全球市場的宏觀經濟波動的影響，加密貨幣交易公司Flowdesk場外交易員丹達西（Karim Dandashy）指出，隨著12月的到來，投資人關注的焦點是「全球貨幣政策的未來走向」。上週短暫的恐慌讓市場預期12月降息的可能性降至30％，現在市場預測聯準會將再次降息，而日本央行似乎更有可能升息。

《彭博》數據顯示，美國現貨比特幣ETF上週僅流入7000萬美元，過去1個月經歷約46億美元（約新台幣1448.08億元）的資金外流。

