日本政府出手「查房」了！外國人不動產將被「全面看」原因曝

〔財經頻道／綜合報導〕日本要開始「查外國人房產」了！日媒報導，日政府將推動全國統一不動產資料庫，最快2027年上線。據報導，這項重大政策重點是，建立日本全國性資料庫，全面掌握外國人在日本的不動產持有情況。

日媒指出，上個月，日本首相高市早苗指示相關內閣大臣，開始評估目前的房地產所有權狀況，為審查外國人購地規則做準備。與此同時，日本政府正利用數位廳正在開發的「不動產基礎登錄（Base Registry）」為核心架構，建立一套資料庫，集中追蹤和管理外國人的房地產所有權。

目前，日本的房地產登記制度中，並不要求申報國籍，這使政府難以掌握外國人持有房產的範圍與特徵。但近年部分外國投資者被指以短線、投機方式買賣公寓、推升房價，讓日本政府內部針對「是否應導入國籍登記制度」的討論快速升溫。

政府官員透露，除了建置資料庫，日本也正研究在公寓等不動產登記程序中，增設「國籍欄位」的制度，以便更精準掌握外國人買賣與持有狀況。

據報導，日本政府的計畫措施，包括建立外國人不動產持有資料庫，以及在不動產登記中新增國籍資訊，並納入預計於明年1月彙整完成的《外國人政策基本方針》中，成為日本新一輪外國人政策的核心項目。

若順利推動，日本將迎來首次以國家層級「全面盤點外國人持有不動產」的政策轉向，象徵政府開始從資訊掌握、透明化入手，為後續可能的限制、監管措施奠定基礎。

