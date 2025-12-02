台積電都救不了美國？英特爾前CEO狠曝痛點：晶片製造真相太殘酷

英特爾前執行長季辛格表示，即使台積電在亞利桑那州設廠，也無法真正減少美國對亞洲晶片供應鏈的依賴。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國想重振本土晶片製造，但英特爾（Intel）前執行長季辛格（Pat Gelsinger）接受《金融時報》專訪時表示，即使台積電在亞利桑那州設廠，也無法真正減少美國對亞洲晶片供應鏈的依賴。他認為，除非產業發生「經濟版圖位移」，否則現有局面不會改變。

金融時報報導，英特爾在季辛格回鍋前，就一直在研發自己的人工智慧（AI）資料中心晶片，試圖與輝達（NVIDIA）競爭，但最終未能打入市場。6年前，輝達的規模與英特爾大致相當，而如今，其市值卻約為英特爾的25倍。

季辛格2021年回鍋英特爾後，試圖將晶圓代工與自家產品線切割，重振製造領先地位，但未能吸引大客戶。

季辛格回溯，當時公司內部比原先想像的更糟，工程紀律鬆散，前5年都沒有產品能準時交貨，18A製程技術突破時程延宕，部分晶片產品甚至還由台積電代工，凸顯英特爾與台積電差距愈來愈大。

後來英特爾花了比預期更長的時間，才突破18A製程技術，而這項技術被視為公司能否重新與台積電正面競爭的關鍵。然而，令人擔憂的是，英特爾部分產品需要依賴台積電代工，間接證明當時公司落後程度驚人。

季辛格分析，美國晶片產業面臨的挑戰，遠比外界想像中複雜且深遠。他回憶2021年重新回到英特爾擔任執行長後，嘗試將晶圓代工業務與自家產品線切割，希望藉由代工業務恢復製造領先地位，但大客戶始終未如預期上門。

季辛格認為，美國要重振晶片製造業，核心在於矽晶圓上複雜的蝕刻與製程工序，而目前絕大多數產能仍集中在亞洲。他指出，即便台積電在亞利桑那州設廠，也無法徹底改變現狀，「必須創造經濟上的位移，才能真正實現轉變」。

對於拜登政府於2022年推動的晶片法（Chips Act），季辛格批評資金釋出過慢，「兩年半過去還沒有撥出任何資金？我覺得這糟透了，而且最後一刻才勉強推行。」

至於美國政府近期取得英特爾一成股權，季辛格則認為，只要能讓公司更具競爭力，他對此持開放態度。

