假貨太多！美參議員籲政府對Shein和Temu展開調查。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕假貨太多，美國共和黨參議員、阿肯色州的湯姆·柯頓（Tom Cotton）週一致信司法部長帕姆·邦迪（Pam Bondi）表示，電商平台Shein和Temu大部分的商品都從中國發貨，指控它們存在大規模的知識產權盜竊和假冒行為，呼籲司法部和國土安全部對Shein和Temu展開調查。

路透報導，德州總檢察長肯·帕克斯頓週一表示，他正在調查Shein是否違反了該州有關不道德用工行為和銷售不安全消費品的法律之際，美參議員也籲政府對Shein和Temu展開調查。

路透社看到的這封信函，進一步加劇了Shein和Temu兩家公司面臨的審查。

柯頓在信中表示，允許價值低於800美元的包裹直接寄給購物者並免稅進入美國的政策的結束， “迫使 Shein 和 Temu 改變了他們的商業模式”。

柯頓說，這些公司現在在美國的倉庫和配送中心儲備了大量庫存。他們的貨物不再通過港口運輸。它們現在都在美國境內，處於美國的管轄之下。

這兩家公司都銷售20美元的襯衫和10美元的配件。此前，美國對它們的貿易豁免政策到期，而該政策曾幫助它們在該地區迅速走紅。

Shein和Temu沒有立即對柯頓的信件發表評論。

