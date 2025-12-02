Costco不忍了！爆氣提告川普政府 要求退回關稅並停徵

美式賣場好市多（Costco）已對美國政府提起訴訟。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）已對美國政府提起訴訟，試圖確保如果最高法院否決美國總統川普關稅措施後，能夠取回今年已繳納的所有新關稅，並希望在最高法院審理相關案件期間，阻止這些關稅持續徵收。

《路透》報導，Costco在提交至紐約曼哈頓的美國國際貿易法院的訴狀中指出，川普援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）課徵關稅，使企業是否能取回不該繳納的款項，陷入了不確定性。

Costco在訴狀中指出，即便最高法院日後維持下級法院裁定、認定川普徵收關稅並無法律依據，它仍面臨「已付關稅恐無法退回」的風險。Costco特別提到一個將在 12 月 15 日到期的關鍵期限，可能讓已繳關稅不符合退款資格。

訴訟同時要求法官禁止美國海關暨邊境保護局（CBP），在最高法院尚未裁決期間，繼續徵收這些關稅。Costco在訴狀指出，CBP 已拒絕好市多延長所謂「結算」（liquidation）期限的請求，而「結算」指的是對進口商品所課關稅的最終計算。

此案已提交至美國國際貿易法院。數十家企業也陸續提起類似訴訟，希望在最高法院若裁定關稅非法時，保障其潛在退款權益，包括鮪魚罐頭品牌Bumble Bee Foods、雷朋（Ray-Ban）母公司「依視路羅薩奧蒂卡」（EssilorLuxottica ）、川崎重工、露華濃（Revlon）及橫濱輪胎等皆在列。

在11月5日的口頭辯論中，最高法院自由派與保守派大法官皆對川普是否合法運用1977年的《緊急狀態權力法》加徵關稅提出質疑。雖然最高法院已加速受理此案，但尚未公布判決時間。

Costco表示，為因應關稅，公司已採取多項措施，包括減少供應商數量、提高在地採購比例，以及更多依賴自有品牌科克蘭（Kirkland Signature）。

