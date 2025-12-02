簡直是浪費！專家點名4種「日常最該停止支付」的花費

專家點名轉帳手續費等4種，是「日常最該停止支付」的花費。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕即使你精於預算，每一分錢都精打細算，你也可能正落入財務陷阱，一些你認為明智，甚至無害的理財習慣，如購買不必要的保險、轉帳手續費等4個你意想不到的浪費金錢方式，實際上可能正在損害你的銀行帳戶。

《GoBankingrates》報導，若不想荷包失血，請立即停止，一些平時中不經意的泿費行為，而以下4種是讓你荷包變薄的壞習慣。

1、購買高級汽油

有些人認為加高級汽油對汽車更好，但通常並非如此。高級汽油是為高性能引擎設計的，例如8缸皮卡或跑車，這意味著普通乘用車並不需要它才能高效運行。

此外，根據《今日美國》報道，即使購買了高級汽油，對普通引擎也沒有任何好處。如果您不確定是否應該加高級汽油，請查閱車主手冊，以了解車輛建議的汽油類型。

2、購買不必要的保險

保險種類繁多，但很多時候你並不需要它。在購買任何類型的保險之前，請先做好調查研究，看看它是否物有所值。例如，如果你的汽車保險或信用卡已經涵蓋了租車保險，那麼租車保險可能就是浪費錢。

此外，根據《富比士》報道，如果你的車價值不高，支付全險保費很可能是浪費錢，尤其是在你選擇了較高的自付額的情況下。例如，如果你的車價值4000美元（約新台幣12.56萬），而你選擇了2500美元（約新台幣7.85萬）的自付額，那麼你最終只能獲得1500美元（約新台幣4.71萬）的賠償。

如果你打算再開幾年車， 最好把支付保費的錢存入高收益儲蓄帳戶。

3、先買後付的利息

「先買後付」 （BNPL）計畫的一大優點在於可以避免信用卡收取的利息。但是，根據您的信用狀況，某些 BNPL 方案可能會收取融資費用。

例如，如果您選擇使用 Affirm 的分期付款方式，根據其網站信息，您可能需要支付高達36%的利息。因此，如果您購買大件商品需要幾年時間才能完成，那麼您實際上是在浪費錢。您不如把錢存起來，用現金購買您真正想要的東西。

4、支付即時轉帳手續費

如果您經常使用 CashApp 和 Venmo 等轉帳應用程式，可能已經忽略了即時轉帳手續費。這些手續費可能佔轉帳金額的0.5%到1.75%，具體比例取決於您使用的應用程式。例如，如果您透過應用程式向金融卡轉帳 100 美元（約新台幣3140元），則可能需要支付高達1.75美元（約新台幣55元）的手續費。雖然單筆交易的手續費看起來不多，但累積起來也是一筆不小的開銷。

您可以考慮使用 Zelle，根據其官網訊息，註冊用戶之間使用 Zelle 通常免手續費。

