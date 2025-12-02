超實用！節儉網紅曝6個「日常省錢小撇步」

超實用！節儉網紅曝6個「無痛省錢妙招」。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕精打細算可能比你想像的還要容易，只要對生活方式做一些小小的調整，就能比你想像的更快節省開支，節儉生活專家凱特卡登分享了，6個日常生活中節省開支的小撇步。

《GoBankingrates》報導，凱特卡登是1位在YouTube頻道上分享節儉生活、預算和省錢技巧的網紅，近期她在以「6個量入為出的實用技巧」為題的影片中，分享了一些簡單易行的省錢妙招。

如果你正在尋找既能省錢，又不會對生活方式造成太大影響的方法，不妨學習一下凱特6種日常生活中節省開支的方法。

1.多喝水

如果你的冰箱裡塞滿了汽水、果汁和能量飲料之類的飲品，那就該精簡一下你的購物清單了。除非有客人來訪，否則凱登家裡只備著水、牛奶和咖啡。

她指出，主要飲用白開水有很多健康益處，而且還能省錢。她說，即使買瓶裝水，大量購買仍然很划算。此外，卡登住在緬因州，她說那裡回收瓶子可以賺錢，她就靠回收瓶子賺取額外收入。

她最後表示，少買飲料既能改善你的健康，又能節省開支，因此這項策略可謂一舉兩得。

2.在合理的地方節約用水

過度用水不僅浪費，而且成本高昂。凱登採取了一些措施來降低水費。例如，她刷牙時會關掉水龍頭，並且一到水溫合適就立刻去淋浴。

3.節約用光和電

電費很容易占到薪水的很大一部分，但凱登說她每個月的電費都低於100美元。只有1次例外，那是在夏季，由於熱浪來襲，她比平常更頻繁地使用空調。

她說自己並沒有採取什麼特別的省電方法。基本上，她只是採取了一些常識性的措施，例如離開房間時關燈，以及不用時拔掉某些電器（例如充電器）的插頭。她解釋說，這樣做是為了避免“待機耗電”，因為即使電器沒有使用，插在插座上的設備仍然會增加電費。

4.攜帶食物和水

凱特說，如果你出門超過1個小時，最好帶零食和水。她說，如果你在外出途中感到飢餓，可能會想去速食店或便利商店買些東西，這樣很快就會花掉不少錢。

她說，自備家裡現有的零食便宜很多。這樣可以避免購買那些為了方便而包裝的零食所支付的額外費用。

5.不要用信用卡購買你負擔不起的商品

聽起來很簡單，但很多人現在花錢，以後再擔心信用卡帳單。凱特說，她個人從不在信用卡上消費任何她負擔不起的東西，雖然她使用信用卡，但她每個月都會全額還款。

6.不恥下問

談到省錢，凱登說你可以從別人身上學到很多，因此，如果她看到有人在理財方面取得了顯著進步，她會毫不猶豫地向他們請教。例如，如果你看到有人儲蓄做得很好，不妨問問他們是怎麼做到的。

「學習永不過時，」她說。她也說，學習別人做事的方法很有趣，你可能會發現一些你從未想到的技巧。

