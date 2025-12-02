美股收盤》比特幣暴跌逾6％！美股全收低 台積電ADR跌1.31％

美國華爾街股市1日收低。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕由於比特幣暴跌逾6%，對股市形成下行壓力，加上美國公債殖利率上升、經濟數據顯示關稅仍拖累製造業等因素影響，美國華爾街股市1日收低。

綜合媒體報導，在美股12月第一個交易日，比特幣暴跌逾6%，跌破8萬6000美元關卡，對股市形成下行壓力，加密貨幣概念股連帶受衝擊。包括Coinbase收盤下跌4.8%，加拿大礦企Bitfarms在美國上市的股票也大跌5.7％，MicroStrategy（MSTR）盤中一度暴跌12％，最終收盤下跌3.3％。

其他焦點個股方面，Meta下跌1.09%，蘋果上漲1.52%，Alphabet下跌1.65%輝達上漲1.66%；台積電ADR下跌1.31%，收在287.68美元。

道瓊工業指數挫跌427.09點或0.90%，收47289.33點。

標準普爾指數下跌36.46點或0.53%，收6812.63點。

那斯達克指數下挫89.77點或0.38%，收23275.92點。

費城半導體指數小挫4.62點或0.07%，收7020.53點。

