工商界盼核電重啟 龔明鑫：審查流程最快1.5年

工商界期盼核電重啟，經濟部長龔明鑫說，參考國際慣例，順利的話最快1.5年。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕工商界期盼核電重啟，經濟部長龔明鑫今表示，順利前提下，按照國際慣例審查流程最快1.5年，經濟部希望台電自主安全檢查能夠做得扎實與徹底，核安會審查程序也就能更流暢。

經濟部長龔明鑫在今年9月上任初即邀請工商團體交流，聽取產業界建議，今與產業公協會進行第二場交流會議。

工商協進會理事長吳東亮表示，算力攸關國力，目前台電對核二、核三重啟的檢討報告出爐，工商界期待儘速重啟核電。

談及核電能否在2028年重啟，龔明鑫表示，參考國際慣例，順利的話最快1.5年，也有審查時間長達5、6年的也是有，經濟部希望自主安全檢查能夠做得扎實與徹底，核安會檢查就會更簡便，否則程序來來回回、甚至從頭來過就會拖久時間，台電一定會做得扎實，秉持安全第一原則。

龔明鑫也表示，上一次交流會議是3個月前舉行，這次會議就與公協會關心的議題報告進展與狀況，產業界關切的基礎建設問題包括人才、電力、綠電等，這三個月來都有一些進展，例如核二、核三已開始自主安全檢查，綠能仍會持續推展，勞動部對外籍移工等人力引進也有明確方向，此外匯率也恢復穩定，整體環境趨於穩定。

龔明鑫指出，業界較關切綠電建設推動的議題，商總理事長許舒博提到，像是公有場所、高速公路或高鐵是否能設置太陽光電板，國外也有相關案例，經濟部將評估技術可行就來推動。

