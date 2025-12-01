酷澎前中國員工洩客戶個資 每4名韓成人有3人中鏢

酷澎驚爆大規模客戶個資洩漏。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕綜合韓國媒體報導，韓國最大電商平台酷澎（Coupang）驚爆洩漏3370萬用戶個人資料，相當於每4名韓國成年人中就有3人的個資被洩漏。酷澎去年銷售額突破41兆韓元（8800億台幣），但在個資保護的投資額僅佔銷售額約0.2%（660億韓元，14.1億台幣），低於Kakao、SK電訊、Naver、KT投入的資金比例。

韓國朝鮮日報報導，該事件受害人1日提出首件損害賠償告訴，14名酷澎用戶向首爾中央地方法院提出告訴。訴狀指出，「住家地址與購物紀錄的洩漏，引發隱私侵犯以及諸如語音釣魚等二次傷害的疑慮」。

請繼續往下閱讀...

酷澎上月18日首次收到客戶個資外洩的投資，當時報案約4536人受害，9天之後，受害者激增7500倍至3370萬人。外洩的訊息包括客戶姓名、電郵、收貨地址與電話等。

報導說，嫌犯是一名中國籍出貨人員，他從6月24日開始竊取個人訊息，之後他離職回到中國，利用在職期間取得的數據存取密鑰，在147天裡共竊取3370萬名用戶數據，他在中國洩漏客戶個資，酷澎渾然不知，直到客戶投訴為止，這顯示酷澎的內部存取權限管理系統處於不設防狀態。

韓國中央日報也報導，順天鄉大學訊息安全教授廉興烈表示，在安全防護系統健全的企業，個人訊息處理人員的數據下載流量與操作時限通常受到嚴格限制，且系統會自動監測異常行為，「若客戶資料在長達數月的時間裡持續大量外洩，這表明其安全內控機制已形同虛設」。

首爾女子大學信息安全系教授朴春植（音譯）指出，「既然是內部員工引發的個資洩漏事件，便說明內部安全管理存在巨大漏洞；此類內鬼作案造成的危害往往比外部駭客攻擊更為慘重」。

該報導說，從2020年迄今，酷澎已爆發4次個資外洩事件，累計被罰款15億韓元（3200萬台幣），每次發生相關事件，酷澎都承諾防止再度發生，但皆淪為口號。

在韓國，酷澎聘僱的員工達10萬人，規模僅次於三星、現代汽車、LG、SK 4大集團，排名第5。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法