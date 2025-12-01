天品「基隆孝光閣」取得建照 明年首季開工、塔位逾1.6萬個

天品位於基隆仁愛區的「基隆孝光閣」，預計明年首季動工，塔位數將逾1.6萬個，圖為完工後示意圖。（圖:天品提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕天品聯合企業（6199）今（01）日宣布，公司位於基隆仁愛區的生命事業重大開發案—「基隆孝光閣」已正式取得建築執照，將於明年第一季全面啟動動工程序。天品表示，「基隆孝光閣」目前規劃總塔位1萬6194組、牌位1萬2760組。

此外，天品於11月21日經董事會決議通過辦理第三次國內有擔保轉換公司債暨國內第四次無擔保轉換公司債，發行總面額上限為新台幣6億元，發行期間皆為3年。

天品今年前三季累計營收1.37億元，年增100％，主要受惠於生命事業、AI事業雙主軸成長所致，在AI事業方面，主要是AI伺服器水冷散熱系統新機種之相關清洗訂單持續挹注。

天品董事長李振寬表示，公司今年宣布集團啟動營運轉型升級計劃後，積極採取多元產業佈局、多角化經營策略，穩步擴張集團事業版圖與未來成長動能，孝光閣正式啟動工程後，將讓天品集團進入穩定成長軌道。

