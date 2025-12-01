空方氣焰來襲 外資今年已賣超5393億、全年難翻淨買超

外資連續大砍台股，今年全年賣壓太沉重，已經確認無法轉成「淨買超」。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕外資大砍台股部位，絲毫不手軟。根據統計，外資法人光是11月單月大砍賣出3748.96億元，尤其，今年以來（1月1日至11月底）累計減碼賣超金額，來到5392.58億元之高水位、超過5千億元大關。投顧表示，由於今年全年賣壓實在太沉重，已經確認無法轉成「淨買超」，不過，依近10年加權指數交易資料，台股12月上漲機率達80%。

投顧機構表示，先檢視去年（2024）的外資累計賣超台股金額，累計約賣超新台幣6825.7億元，亦創下史上自2011年統計以來的第2大累計賣超紀錄。臺灣證券交易所統計，2024年加權股價指數漲幅為28.47％，至於2025年的1月至11月底，期間台股漲幅為19.9％。

此外，11月以來，空方氣焰高漲，外資法人單月大砍賣出3748.96億元，今年前11個月累計賣超達5392.58億元；台股12月出師不利，外資站在賣方、續砍243.49億元。

投信業者表示，檢視台股多空條件，分別有三個利多及利空因素，在「利多」方面，第1、聯準會降息機率大幅回升。第2、AI模型（Gemini 3）持續進化，帶動產業成長。第3、集團作帳行情啟動，有助多頭上攻。「利空」因素也有三個，包括：第1、外資中旬進入年底長假，資金動能下滑。第2、融資持續快速增加。第3、AI產業循環融資疑慮。

台新投顧表示，作帳行情啟動，大盤12月上漲機率高。進入12月後，以基本面為主的外資與國內投資法人進出頻率下降，以消息面、籌碼面為交易主軸的中實戶交易占比上升。依近10年加權指數交易資料，台股12月上漲機率達80%；近10年若加權指數11月下跌，12月上漲機率達100%。

此外，台新投顧指出，第四季與第一季為年度上漲機率最高的季度，而第三、四季逢低買進，次年第一季出脫，獲利機率高。

台新主流基金經理人黃千雲指出，總體經濟方面，聯準會10月利率決策會議符合預期再降一碼，目前市場對12月的降息預期機率亦提高；分析台股後市展望，在台積電釋出AI強勁展望後，北美四大CSP也陸續給出相當積極的AI需求指引，並再度上調資本支出，反映AI仍處於長期成長趨勢，相關供應鏈的獲利也在上修循環，因此，若盤勢回檔仍應擇優布局AI相關受惠股。

黃千雲表示，在操作上，由於AI算力仍處於供不應求狀態，隨著功耗提升，算力瓶頸已不僅限於GPU晶片供給，而是擴大至電源、散熱等周邊配套設施，將使得相關供應鏈需求力道再度提升，產業升級趨勢持續，AI仍將扮演2026年投資主軸。

非AI領域近期陸續見到溫和復甦跡象，後續可觀察市況回溫的延續性。類股方面，看好AI受惠、高殖利率、營運轉機題材，看好族群包括：AI基建及應用相關個股、矽光、 Edge AI、半導體、 CCL/PCB、散熱、低軌衛星、資安、國防、高殖利率。

