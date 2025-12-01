默克高雄半導體科技旗艦園區第1期啟用 量產薄膜、特殊氣體

「默克高雄半導體科技旗艦園區」第一期工程正式啟用。（高雄市經發局提供）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕全球頂尖半導體材料供應商默克集團，於110年宣布全球「向上進擊」計畫，預計5年內在台投資170億元；默克第二階段打造的「默克高雄半導體科技旗艦園區」第一期工程，今（1）日正式啟用，見證默克在亞洲打造電子科技事業體最大據點的重要里程碑。

高雄作為默克在台布局的重要基地，第一階段於高雄擴建電子科技產線與研發量能的電子材料廠，已於111年10月啟用。今天則是默克第二階段打造的「默克高雄半導體科技旗艦園區」第一期工程正式啟用，占地15公頃，第一期涵蓋薄膜、特殊氣體與圖形化材料等量產線。

今天典禮由默克家族代表Dr. Wolfgang Büchele、台灣默克集團董事長李俊隆共同主持，國科會常務副主委蘇振綱、經濟部政次江文若、國際半導體產業協會台灣區總裁曹世綸、台積電資深處長何宗杰、美光科技副總裁鍾聯彬、成大半導體學院院長蘇炎坤等半導體產、官、學界人士親臨致賀。

台灣默克集團董事長李俊隆表示，默克在台灣深耕超過35年，隨著晶片技術持續朝向微型化、3D結構立體化及異質整合等趨勢發展，在地化的半導體材料解決方案，有效加速下一代晶片技術的創新，並滿足日益增長的AI晶片需求；默克集團董事會副主席暨電子科技事業體執行長Kai Beckmann說，位於台灣的全新半導體科技園區，將支持默克電子科技事業的長期成長目標，並強化研發與製造能力。

經濟部政次江文若指出，默克在台的重大投資計畫，是政府多年來持續推動的重點。半導體產業仰賴完整生態系，而默克旗艦園區的落成，補上關鍵材料環節，使台灣供應鏈更臻完整，也強化全球競爭力。

高市府強調，高雄園區是默克全球首座大型半導體材料科技園區，涵蓋先進製程所需的薄膜、圖形化與特殊氣體等重要產線，與台灣半導體供應鏈形成強強聯手。接下來默克高雄半導體科技旗艦園區的第二期，將持續擴大投資並增設產線，提升產能與技術實力。

