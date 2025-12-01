吳敏求：AI進入應用階段 將為台灣創造新機會

旺宏董事長吳敏求（中）。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕對於AI浪潮下的產業趨勢，記憶體廠旺宏（2337）董事長吳敏求今表示，現階段AI發展的趨勢是先建構硬體，有好的GPU，就可以將硬體基礎做得夠強，新應用將會自然湧現，新應用會對全球科技帶來巨大助益。對記憶體市況，他認為，雖難以精準預測未來，但從當前情勢觀察，市場包括價格與需求皆呈現正向發展趨勢。

吳敏求表示，認為近兩年AI皆處於硬體建置階段，硬體建置完成後的應用階段將為台灣帶來新機會，隨著硬體到位，產業將進入應用階段，將為台灣創造新機會。他以耐能公司正在做的NPU為例，說明此類應用是未來趨勢，當硬體與應用結合，台灣可在世界舞台展現不同成就。

請繼續往下閱讀...

對於記憶體，他指出，需求長期存在，但應追求創新；不應僅滿足於現況，應在各領域尋找新方向與新目標，開發對整體產業更有貢獻的新產品，這才是關鍵。他並對未來市場持審慎樂觀看法，吳敏求認為，雖難以精準預測未來，但從當前情勢觀察，市場包括價格與需求皆呈現正向發展趨勢。

吳敏求並說，目前記憶體缺貨很大機會是DRAM，而不是Flash，因Flash用量相對較少；大的資料中心，需要很多DRAM，帶動DRAM最近價格一直往上，對旺宏而言，只要在記憶體領域裡面逐漸成長就可以，DRAM則會大起大落。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法