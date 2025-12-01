重新布局！永崴、森崴新總座就任 森崴增資富崴6億元

永崴、森崴新總座就任，森崴增資富崴6億元。（擷取自重大訊息觀測站）

〔記者張慧雯／台北報導〕國內首家離岸風電統包公司富崴能源，因承攬台電離岸風電二期工程爆出近200億元爭議款，導致母公司森崴能源（6806）前三季大虧四個股本，11月24日永崴（3712）與森崴發布重大訊息，包括富崴能源、九崴電力等多家公司法人董事代表人異動，胡惠森全數請辭下台；今日永崴與森崴雙雙公告新總座，永崴總經理由劉素芳接任，森崴總經理由林坤煌接任。

不過，11月24日當天，永崴投控代子公司眾崴能源、又德風力、欣鑫天然氣、東虹綠能環保 、FOX NAM ENERGY、成都新富崴能源公告法人董事代表人與董事長異動，胡惠森全部被取代，森崴能源也公告，富崴能源、九崴電力董座異動，富崴能源董事長由林坤煌接任、九崴電力由劉素芳接任。

由於永崴與森崴總經理原本由董座郭台強暫代，今日則進一步確認永崴總經理由劉素芳接任，森崴總經理由林坤煌接任，而另外界矚目的是，麗升能源（8087）董事長林麗珍擔任森崴法人董事，是否意味著雙方有更進一步的合作；同時，森崴也公告將現金增資富崴能源6億元，來支應子公司營運需求。

