長聖國際生技11月營收1.25億元 創同期新高

〔記者陳永吉／台北報導〕再生醫療公司長聖國際生技（6712）今日公告11月合併營收1.25億元，較去年同期成長1.2%，並較10月增加12.5%，再創歷年同期新高。累計1至11月合併營收8.98億元，年增10.6%。隨著第四季營運動能延續，法人預期長聖全年營收與獲利皆將優於去年。

長聖今年前三季每股稅後盈餘（EPS）為3.52元，較去年同期的1.94元大幅成長81%，創下同期最佳紀錄。

長聖旗艦產品CAR001（異體非病毒mRNA編輯雙靶點CAR.BiTE-γδT細胞治療）的Phase I/IIa臨床試驗，是針對無法手術切除或轉移性實體腫瘤族群研究，收案條件需要至少兩線標準治療後仍復發或病情惡化的病患。目前試驗已進入Cohort 4（中劑量組）階段。

長聖表示，公司已建構完整的「CAR-T×幹細胞×外泌體」三大技術平台，並同步推進臨床試驗與國際授權洽談。隨著《再生醫療雙法》預計於2026年正式上路，公司旗下CAR001、UMSC01與外泌體平台皆屬受惠標的，可望透過五年期暫時性藥證制度加速實際應用落地，帶動台灣進入再生醫療商轉元年。

