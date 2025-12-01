孫正義語出驚人：日本太保守 ，日本醒醒吧！

當被問及5年後的日本會是什麼樣子時，孫正義強調：「這是一個大問題。它太保守，缺乏雄心壯志。我想說，日本，醒醒吧！」（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕軟銀集團（SBG）董事長兼首席執行長孫正義於1日在東京出席一個活動時表示：「那些還在爭論我們目前是否處於人工智能泡沫這種荒謬問題的人，不能被稱為聰明人」；他也指出，日本太保守，缺乏雄心壯志，並呼籲日本「醒醒吧！」

投資人對人工智慧和半導體相關股票的熱情持續高漲，推動股價出現歷史性上漲，東京證券交易所日經平均指數首次突破5萬日圓大關。同時，股價波動劇烈，有些人擔心人工智慧相關股票過熱，但孫正義駁斥了這種擔憂。

孫正義也提到，他賣掉了所有持有的美國大型半導體公司輝'達的股份，因為他需要資金投資OpenAI。 「如果我有更多錢，我會繼續持有，但我很不情願地賣掉了它們」，他說。

當被問及5年後的日本會是什麼樣子時，他強調說：「這是一個大問題。它太保守，缺乏雄心壯志。我想說，日本，醒醒吧！」

