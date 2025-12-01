家樂福開廢「籠」第一槍 即日起台北市門市全面停售籠飼雞蛋

家樂福今天宣佈，即日起，台北市所有家樂福門市全面停止販售籠飼雞蛋，成為台灣第1家販售100%非籠飼雞蛋的大型零售通路。（家樂福提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕近日毒雞蛋事件讓全台民眾震驚，家樂福今天宣佈，即日起，台北市所有家樂福門市全面停止販售籠飼雞蛋，100%只販售非籠飼雞蛋，將成為台灣第1家販售100%非籠飼雞蛋的大型零售通路。

另外，家樂福自有品牌雞蛋，即日起全面採用100%非籠飼雞蛋，2026年起家樂福將擴大廢「籠」縣市，預計明年10月，將達成全台所有門市100%販售非籠飼雞蛋。

家樂福永續長暨文教基金會執行長蘇小真表示，自2017年爆發大規模芬普尼雞蛋及過期液蛋食安事件，家樂福盤點雞蛋產業鏈後發現不改革飼養方式，就沒有真正的食安，產業不轉型，就無法永續。

她帶著團隊親身走進傳統格子籠的養雞場，更讓他們感受這些被囚禁的母雞的痛苦與飼養環境必須被改變的必要性，於是自2018年啟動「食物轉型從一顆蛋開始」，一連串的行動。

包含：率先在門市設立非籠飼雞蛋專區、與小農直接合作、和非營利組織推動動物福利標章、培訓與輔導蛋農轉型。持續向餐飲與加工業者遊說改變原物料，從開設影響力概念店只販售非籠飼雞蛋的實驗，到2023年創新於全台量販店及超市推出價格與價值合一的「從i開始」價格牌，家樂福希望透過資訊透明化，賦權每個消費者直接用消費發揮影響力。

家樂福用8年時間，讓賣場原本只有4%市佔率的非籠飼雞蛋，逐步成為越來越多消費者選擇的蛋品。

農業部畜產試驗所所長黃振芳表示，動物福利是國際趨勢，以往非籠飼飼養讓農民覺得單位面積的產量較低，隨著技術進步，這個問題逐漸獲得解決，因此鼓勵了更多蛋農轉型非籠飼飼養，家樂福從消費者端投入非籠飼雞蛋的販售，對於畜牧產業具有良性的引導作用。

茂林畜牧場負責人林智傑分享自2018年進了家樂福通路，讓他們有了穩定的市場，如今非籠飼雞蛋也成功出口到帛琉，期盼更多蛋農一起加入轉型。

