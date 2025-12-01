自由電子報
經部公告明年海外參展補助計畫 年底截止申請

2025/12/01 18:37

為協助廠商因應關稅衝擊、減輕海外參展的負擔，經濟部貿易署今公布2項分別針對公協會與個別廠商的國際參展補助申請計畫。（資料照）為協助廠商因應關稅衝擊、減輕海外參展的負擔，經濟部貿易署今公布2項分別針對公協會與個別廠商的國際參展補助申請計畫。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕為協助廠商因應關稅衝擊、減輕海外參展的負擔，經濟部貿易署今公布2項分別針對公協會與個別廠商的國際參展補助申請計畫，2項計畫皆是即日起受理申請，申請截止日期為今年12月底，將在明年執行。

2項計畫分別是「115年度輸出入相關同業公會及其他辦理貿易相關業務之非營利社團法人、財團法人及社會團體參加國際展覽計畫」，以及「115年度第1次公司或商號參加海外國際展覽之補助計畫」。

為減輕我國廠商參加國際展覽的負擔，貿易署表示，本次補助方案將加碼補助公協會參加國際展覽。針對出口相關公會參展補助，每攤位（9M2）補助標準依地區別每攤補助18萬至25萬元，每展項依地區別補助上限為834萬至904萬元。

針對公司或商號參加海外國際展覽補助，每一展覽租用1個攤位（每1攤位以9平方公尺計算，四捨五入）補助12萬元，小於1個攤位依比例計算補助上限，每增加1個攤位，增加補助1萬元，每展補助上限為16萬元。

