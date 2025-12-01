她沒大學學位、懷孕被歧視 如今「年薪逾314萬」親曝翻身心路

33歲的Audrey Serna如今年薪高達6位數美元，並獨自撫養2個孩子。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕美國一名33歲單親媽媽大學輟學、在低薪工作中掙扎多年，更因懷孕被拒於職場門外，曾經連帳單都付不起、家裡沒電黑暗半年，如今年薪高達6位數（至少約新台幣314萬元）美元，並獨自撫養2個孩子，靠一股狠勁與一次關鍵機會強勢翻身。她的經歷顯示，在高度重視學歷的職場生態下，沒有大學學位仍可能靠機會與努力突破困境。

《商業內幕》報導，現年33歲的Audrey Serna在2010年從高中畢業後，進入亞特蘭大的大學就讀，但她坦言，課業、人際與兼職壓力使她身心俱疲，她在2個學期後選擇輟學，離開校園後，她長期在餐廳與零售業打工，低收入僅能勉強維持生活。她回憶「我那時覺得自己完全失敗了」，她曾因收入太低、無力繳交帳單，使住處連續6、4個月沒有電供應。

求職時，她也屢遭因學歷不足而被拒。懷孕期間找工作更困難，她說「面試官看到我懷孕，通常就沒下文了」，然而，即將成為母親的壓力反而讓她更加堅定要找到穩定收入。

2014年，她生下第一個孩子，同年獲得一份入門級薪資管理工作，這也是她第一份固定工時的正職工作。她以積極、快速回應的作風獲得主管欣賞，隨後被提拔為管理職並任職約6年。這段經歷成為她脫離低薪循環的關鍵，她說「我當時告訴自己，要成為公司最努力的人，因為那是我唯一能證明自己的方式。」

疫情期間，Audrey Serna認為薪資已難負擔2個孩子的生活開支，於是尋找更高薪的機會。她透過商業社群平台LinkedIn與獵頭接洽，成功拿到第一份接近6位數美元年薪的工作，之後更被挖角至現任職位。

如今她居住在華盛頓特區附近，獨自撫養2名孩子，雖然仍需努力存錢、改善信用紀錄，但生活已比十年前穩定許多。她說「想到自己曾是那個19歲、完全不知道未來在哪裡的女孩，我會忍不住想哭。」

雖然自己的成功未靠學位，但Audrey Serna並不否定大學教育的重要性。她說，學歷確實能讓求職變得更順利，「但沒有學位，也不代表你就不值得或不可能成功，只是路會更辛苦。」她未排除再回到大學完成學位的可能性，但目前養育孩子的成本與壓力使她暫時無法將重返校園列為優先。

Audrey Serna說，希望她的孩子與所有正在掙扎是否應該讀大學的人都能理解一件事，「學位不能定義你的價值。每個人的路不同，但你終究會走到自己想去的地方。」

