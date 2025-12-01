台灣有事日本有事「中國有病」！他爆日企受夠了做出1決定

日本首相高市早苗（右）重申「台灣有事」立場後，中國政府對日採取一系列威脅報復措施。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕日本首相高市早苗在國會答辯提到「台灣有事可能構成日本存亡危機事態」，引起中國跳腳並使出一系列威脅報復措施。日本採購顧問直言，日企已開始將中國視為「精神不穩定的合作夥伴」，他們認為依賴中國很危險，厭倦了被精神不穩定的人毀掉生計。

曾任職於電子和汽車製造商，現在為製造業提供諮詢服務的日本採購顧問坂口孝則，12月1日在日媒撰文稱，高市早苗上月中旬重申「台灣有事」立場後，中國政府對日採取強硬的措施。

請繼續往下閱讀...

日本和中國之間的私人會晤和商務訪問相繼停止，項目被推遲，企業間的溝通似乎也受到影響。

他說，11月下旬與一位半導體設備製造商的高管餐敘時，對方指「看來他們（中國）那邊很注重面子」，目前已經停止去中國出差。對於高市的言論，這家製造商的高管並沒有批評，而是表現得很淡定。

坂口孝則指出，對於日本旅遊業、交通運輸業、住宿業以及餐飲業從業人員而言，中國遊客取消預訂將造成衝擊。B2B領域的情況也是如此。雖然這並未受到高市言論的影響，但由於安世半導體（Nexperia）中國工廠功率半導體出貨不足，日產、豐田和本田等車商都經歷了生產中斷。

安世半導體事件源於9月下旬，荷蘭政府援引一項緊急法令，接管一家在荷蘭運營的中資晶片公司安世半導體，引發中方不滿，震撼全球汽車產業。

坂口孝則提及，由於中國政府的威脅，三菱重工難以購買中國製造的稀土，而稀土是飛彈生產的關鍵材料。中國政府試圖切斷日本供應鏈的咽喉要道，其意圖可說是完全命中要害；小松（Komatsu）則因中國房地產不景氣引發的需求崩塌而受到波及，全球營收大幅下滑。

坂口孝則表示，這次日本官員改變了看法，儘管與中國的貿易減少到零並不現實，但希望與其他國家建立貿易伙伴關係，簡單來說，日本企業正在尋求不涉及中國的替代市場。

他直言，日本企業已經開始將中國視為「精神不穩定的合作夥伴」。他們認為依賴中國很危險，因為不知道未來會發生什麼事。幾年前，人們常說「中國+1」，現在變成「中國+N」。

他強調，日、美、歐的企業正試圖克服經濟安全風險，積極尋找不依賴特定國家的採購網絡。畢竟，誰都不想再被「一個情緒不穩的對象」搞得天翻地覆。

