還在等政策鬆綁 11月六都買賣移轉棟數年減2成

11月六都買賣移轉棟數約1.6萬棟，月減幅6%、年減幅達20%。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕房市還在等政策鬆綁，買氣仍陷低迷。11月六都買賣移轉棟數，僅台南市受交屋潮帶動、月增4%，其它五都均較上月衰退，其中桃園市、高雄市月減幅9%、為六都之最。

房產業者指出，11月六都買賣移轉棟數相較去年同期，全數呈現年減，又以高雄市最顯著、年減幅約3成，其次桃園市、台中市衰退較大、年減幅2成以上，其它都會區年減幅均超過1成。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，10、11月六都買賣移轉棟數年減幅出現收斂，反映房市買氣出現低檔築底，若以此交易量趨勢推估，全年全國買賣移轉棟數仍處於26萬棟保衛戰，且可能寫下2017年以來的年度新低量。

今年房市買氣急凍 有非市場因素干擾

11月六都買賣移轉棟數約1.6萬棟，月減幅6%、年減幅達20%，曾敬德表示，對比去年熱絡情形，今年房市買氣可說是進入急速冷凍模式，尤其過去很少看到年度交易量變化這麼大，通常是有非市場因素的強力干預影響，才會導致房市買氣急凍，不過經歷量能急縮後，短期買氣也未再繼續破底，房市進入盤整外，也在等待是否房貸政策會出現新的變化。

最後，曾敬德認為，今年雖然買氣急凍，但多反映過去的狀況，展望明年經濟表現展望偏正向，資金面也不太會進一步緊縮，但是房價短期高漲區域，可能還是會面臨較多挑戰。

