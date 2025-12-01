全球AI支出大躍進 美媒：台積電本益比低 前景比輝達更好

美媒指出，到2030年，若全球資料中心年支出規模真的有望達到4兆美元，台積電將是投資人必買的股票，前景甚至比輝達還要好。（法新社檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕有關未來幾年全球人工智慧（AI）基礎設施的支出金額，目前有不同的估計，其中最大膽的預測之一來自AI晶片大廠輝達（Nvidia） ，該公司在第三季財報會議上重申先前的預測，即到2030年，全球資料中心年度支出將達到3兆至4兆美元（新台幣94.3兆元至125.7兆元）。美國投資媒體《Motley Fool》分析指出，若全球資料中心年支出規模真的有望達到4兆美元，那麼台積電將是投資人必買的股票，前景甚至比輝達還要好。

輝達執行長黃仁勳在財報記者會上解釋，為何對資料中心市場的未來如此看好，因該公司的資料中心圖形處理器（GPU）已經售罄，因此AI超大規模資料中心營運商很可能提前數年就已下單。

請繼續往下閱讀...

目前，輝達憑藉一流的GPU持續在AI運算硬體領域的競爭領先，但該公司並非沒有競爭對手，超微半導體（AMD）和博通（Broadcom）也擁有極具競爭力的產品，能夠為資料中心提供並行處理能力，而且由於他們的晶片兼具高性能和高性價比，未來幾年內可能會蠶食輝達的部分市占率。

雖然無法預測上述公司最終會在AI加速器市場中各自占有多大的市占率，但他們的晶片主要都由台積電生產。

台積電是全球少數幾家能夠採用最先進製程生產晶片的晶圓代工廠商之一，其產品性能遠超三星電子和英特爾等競爭對手。台積電開發了高良率技術來製造這些頂尖的晶片設計，大多數大型科技公司都將其設計的晶片外包給台積電代工生產。事實上，台積電在晶圓代工市場的市占率已突破70%。

台灣與中國距離較近，確實引發了投資人的一些擔憂，因為中國毫不掩飾其控制台灣的意圖。但台積電已採取措施在全球擴張其晶圓代工業務，目前該公司正在美國進行一項為期多年、投資1650億美元（約新台幣5.2兆元）的擴張計畫。

這項措施已經初見成效。輝達近日宣布，其所有Blackwell晶片均由台積電位於亞利桑那州的工廠生產，而且美國國內對晶片的需求也遠超預期。

台積電已經擁有領先的3奈米晶片技術，現在又推出了新一代2奈米晶片，在能源效率方面實現了巨大飛躍。在與3奈米晶片運作速度相同的情況下，2奈米晶片的能耗降低了25%到30%。

隨著能耗成為AI資料中心營運商的焦點，這將成為台積電的一大優勢，並使該公司能夠對其代工服務收取更高的溢價，從而進一步提升營收。

儘管有觀點認為，AI領域的許多股票估值過高，但台積電並不符合這種觀點。雖然台積電估值在2025年期間持續攀升，但對於1家成長如此迅速的公司而言，2026年的預估本益比22倍並不算高。以可口可樂為例，該公司的本益比與台積電幾乎相同，但營收成長速度卻慢得多。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法