被資遣怎麼辦？能領哪些補助、請領流程全解析

〔財經頻道／綜合報導〕勞工A上個月因公司業務縮減而遭到資遣，雖然領到一筆資遣費，但家中還有幼兒需要扶養，太太也因照顧孩子無法工作，全家經濟完全仰賴他一人。再加上勞工A已46歲，想再找到合適的工作並非一時半刻的事，讓他對未來的經濟狀況感到相當憂心，因此想了解目前有哪些社會給付可以申請，以減輕生活壓力。



勞工A可以領失業給付嗎？

失業給付申請條件（4要件）

1.非自願性離職：因公司關廠、歇業、資遣等原因離職，自己主動辭職則不符合。

2.就業保險年資：離職日前3年內，就保年資累計滿 1 年以上（不限同一公司）。

3.具工作能力與意願：需具備工作能力，並願意重新就業。

4.完成求職登記與失業認定：至公立就業服務機構辦理求職登記，並經過14天等待期後完成失業認定。

勞工A長期參加就業保險，又是因公司「資遣」而離職，屬於非自願性離職。只要勞工A至公立就業服務機構辦理求職登記、接受諮詢並完成失業認定，且在14天內未成功就業或未被安排職訓，即可向勞保局申請失業給付。

失業給付可以領多少？



失業給付以被保險人「平均月投保薪資的 60%」發放，若有扶養無工作收入的眷屬，每名可額外加給10%，最多加到20%。



以勞工A為例，太太沒有工作，家中有一名未成年小孩要撫養，因此共有2名眷屬，可加發 20%。加上本人的60%，勞工A每月可領到80%的平均月投保薪資作為失業給付。



失業給付最長可領多久？

一般失業給付最長為6個月，但若申請人離職辦理退保時已年滿45歲或領有社政主管機關核發之身心障礙證明者，則最長發給9個月。

因勞工A已46歲，因此最多可領9個月的失業給付。



失業期間健保費免繳

政府針對非自願離職的失業者，在其領取失業給付或職業訓練生活津貼期間，提供全額的健保費補助，包含本人及其離職退保時隨同加保的眷屬。這項補助由勞保局主動與健保署協調辦理，失業者無須額外申請，保費會自動從當月保費中扣減。

失業給付申請流程與準備文件

一、準備文件：

1.身分證明文件

2.國內金融機構帳戶封面影本

3.離職證明書（含離職原因）

4.相關證明文件：身心障礙證明文件、學歷證明，如果有扶養家屬需帶戶口名簿

二、申請流程：

1.到公立就業服務機構（可查詢「台灣就業通」）

2.填寫失業認定申請書及失業給付申請書

3.完成登記後，由承辦人協助媒合合適工作，或安排參加職訓課程。

只要符合資格並完成程序，勞工即可開始領取失業給付，度過暫時的生活困難。

