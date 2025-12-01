臺慶科私募案，伯恩氏入股、持股比例7%。（擷取自公開資訊觀測站）

〔記者張慧雯／台北報導〕被動元件族群臺慶科（3357）今（1）日公告私募案應募人為台灣柏恩氏（Bourns）電子股份有限公司，私募股數7000張、每股價格114.1元，臺慶科指出，此次伯恩氏入股、持股佔比近7%，將有利於深化彼此合作關係。

Bourns為臺慶科長期合作的夥伴，尤其在車用及工業領域市場協助臺慶科在產品規格制定、品質管理系統建立等，均投入大量資源，使得台慶科近年來在車用及工業用市場的推廣奠定良好的基礎。

臺慶科指出，Bourns憑藉全球銷售網路完整佈局以及在感測器，電源管理，磁性元件，保護元件等多樣化的產品線供應全球知名大廠，此次私募除加強深化在既有產品及市場的合作外，也對臺慶科在發展AI應用的電源電感系列產品高度認同，並希望藉由此次私募案，雙方在未來能結合各自專長，擴大增加在AI應用市場的產品開發，市場推廣等深度合作。

