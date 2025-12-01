台富新研發中心添柴火 明年市況微幅改善

台富今年成立研發中心，啟動業務、研發與行銷的組織整併。（台富提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕紡織廠台灣富綢（1454）管理層今天在法說會表示，面對全球供應鏈重組與紡織景氣震盪，公司已將中長期重點鎖定在研發強化、差異化產品與工作服市場的擴張，希望在高度不確定性的環境當中維持競爭力。展望明年，雖然市況可望較今年「微幅改善」，但仍受美中局勢、關稅政策、低價布料外溢等因素影響，整體仍難言明顯復甦。

台富指出，川普新一輪關稅政策已造成供應鏈重組加速，品牌商對於生產基地的要求明顯提高，過去只要求從中國移出，如今甚至延伸到「台灣PlusOne」；同時，中國供應鏈在全球大量以低價銷售產品，使市場價格帶受到強烈壓縮，也成為公司調整策略的重要背景。

在產品面，台富今年成立研發中心，啟動業務、研發與行銷的組織整併，並規劃成立品質管制實驗室，希望從原料端切入，以差異化布種應對全球競爭。新研發中心已自上月起與教工師、製造端合作，針對技能性需求與工作型態設計強化布料，將研發成果導入布種、規格、物性驗證等面向，提升產品門檻。

台灣富綢近兩年積極擴大高階工作服布局，並視為重要成長引擎。管理層看好全球工作服需求屬剛性需求，在工安、技能性作業、防護需求提升的趨勢下，市場規模有望穩定增長。高階工作服涉及防護機能，對原料、後加工與法規驗證要求高，後續希望借助研發中心，使工作服產品具更強機能整合與規格化能力，提高進入門檻。

除工作服外，台富旗下兩大品牌亦持續推進全球市場，除了主打保暖、彈性、蓄熱特性的布料已獲全球客戶採用，都會休閒機能布料同樣已在全球多地落地。未來品牌將持續作為拓展新客戶與新通路的重要工具，並與研發中心的原料端開發形成互補。

展望2026年，台富認為整體環境仍不確定，包括美中關係變化、歐日衝突延續、全球低價布料競爭等變因仍在，但今年已提前完成方向調整，明年市況可望略優於今年。接下來的策略重點在於「彈性與差異化」，透過多生產基地規劃、差異化布種開發與工作服深化佈局，提升公司在全球供應鏈重組過程中的位置。

