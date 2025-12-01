麵包會降價？外媒爆小麥今年已狂跌逾2成

小麥價格大跌，歐洲農民苦不堪言。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕英媒1日披露，受俄羅斯、澳洲和南美部分地區小麥豐收的拖累，巴黎基準小麥期貨價格今年已下跌超過20%，跌至多年來低點。同時，投機者正押注小麥價格進一步下跌。分析師說，對歐洲農民來說情況很不妙，直言「農場出產的廉價農作物」與「麵包價格」存在巨大差距。

《金融時報》報導，由於全球供應激增，穀物和糖等農產品期貨價格暴跌。歐洲農民尤其受到影響，他們既要應付高昂的投入成本，也要面對日益激烈的全球競爭。

報導說，受俄羅斯、澳洲和南美部分地區小麥豐收的拖累，巴黎基準小麥期貨價格今年已下跌超過20%，跌至多年來的低點。同時，投機者正押注小麥價格進一步下跌。根據泛歐交易所數據顯示，截至11月21日當週，投資基金在製粉小麥期貨市場新增超過28萬個手空頭寸，擴大了淨空頭部位。

對英國農民來說，小麥價格的下跌是毀滅性的。目前小麥價格僅為俄羅斯入侵烏克蘭後2022年水準的一半多一點。然而，在能源衝擊期間上漲的化肥、燃料和機械成本卻幾乎沒有回落。

盛寶銀行大宗商品策略主管漢森（Ole Hansen）表示，對於歐洲農民來說，「情況一點也不樂觀」。他指出，「農場出產的廉價農作物」與「麵包運到商店後的價格」之間存在巨大差距。

擁有1000英畝農場種植小麥、甜菜和蔬菜的60歲農夫布雷希（Charles Bracey）感嘆，價格很慘淡，看起來不會好轉。布雷希的商業夥伴胡德Nick Hood直言，這是完美風暴，低收益與低價格。在可耕作部分，幾乎所有領域都呈現負利潤。

報導直指，即使穀物市場下跌，英國消費者在麵包、啤酒或烘焙食品的價格上也幾乎沒有看到多少緩解。這是因為原材料通常只佔零售價格的一小部分，能源、包裝、運輸及加工成本以及零售利潤率是最終價格的主要組成部分。

糖價走跌，法國甜菜農面臨危機。（路透資料照）

在法國，甜菜是旗艦作物，生產者描述該產業面臨生存壓力，因為全球糖價在過去一年暴跌近50%。法國甜菜農指出，來自巴西或印度的甘蔗糖價格非常低，我們無法與之競爭。他示警，如果價格不盡快回升，該產業將崩潰。

一位資深糖商說，整個糖業都處於恐慌狀態......他們（糖業公司）都在流失資金 ，所以他們懇求農民幫忙，不要再種甜菜了。」他們補充說，不僅糖的供應激增，需求也下降，因為歐洲人開始放棄甜食，而甜點越來越被批評為不健康。

