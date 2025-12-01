高階鑽針出貨旺！ 尖點10月獲利年增127％

尖點董事長林序庭（左）與尖點總經理林若萍。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕PCB鑽針廠尖點（8021）應主管機關要求公布10月自結獲利，在高階鑽針供不應求帶動下，10月合併營收4.37億元，年增38.7%，單月淨利5681.4萬元，年增126.1%，單月每股盈餘0.40元，年增達127.3%。尖點表示，目前客戶需求相當強勁，高階鑽針供不應求，載板明年有望復甦，技術層次更高，尖點明年高階產品比重有望提高至50%，看好明年表現。

尖點對於終端需求維持相對樂觀，尤其是AI伺服器及高速運算等相關應用客戶，公司已於今年下半年啟動擴產計畫，鑽針新產能預計到明年第1季全數到位，月產能將由3100萬支，提升至3500萬支，明年新的擴產計畫持續積極規劃中。

受惠於AI伺服器與交換機等產業景氣持續暢旺，PCB層數與材料規格提升，帶動尖點第3季整體營運，其中高階鑽針需求成長，產能利用率達95%。

