川普關稅之傷靠AI支出彌補 台灣是獨特幸運兒

川普關稅對全球經濟衝擊正由AI支出彌補。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕華爾街日報報導，美國總統川普的關稅政策衝擊全球經濟，但其造成的損失正由美國科技產業對人工智慧（AI）領域的鉅額投資所彌補。然而，全球僅有少數幸運兒受惠於這股AI投資狂潮，台灣是獨特例證。

報導說，10月間，世界貿易組織（WTO）估計，今年全球商品貿易量將成長2.4%，遠高於其8月預測的0.9%。同一月，國際貨幣基金（IMF）將今年全球成長預期從4月川普宣佈關稅措施時的2.8%，上修至3.2%。

這兩個機構皆表示，上修預期的部份原因是科技企業今年對AI領域的大舉投資。光是亞馬遜、Google、Meta與微軟今年資本支出近4000億美元，主要集中於AI。

然而，雖然AI正支撐全球貿易與成長，但此功效並不平均，而關稅造成的痛苦可能持續加劇。

報導說，美國佔全球經濟4分之1。AI投資，比如投資於設備、資料中心與研發，佔今年第1季美國國內生產毛額（GDP）成長高達50%。

除了美國與中國兩大主要AI強權外，科技基礎建設的支出僅嘉惠於已置身AI供應鏈的少數地區。

以全球最先進AI晶片製造中心的台灣為例，美國對AI半導體的強勁需求促使IMA Asia將台灣今年GDP成長預期從上一季預估的4.4%上調至7%。

該單位說，這是獨特案例，因為台灣今年在晶圓廠與設備的資本支出預計將成長30%，從去年的年增13%大幅上升，然而，即使AI支出驅動台灣的經濟成長，但消費需求仍然不高，其他產業面臨困境。

AI狂潮也推升南韓與荷蘭的經濟成長，前者主導AI記憶體供應鏈，而後者是晶片設備龍頭艾司摩爾（ASML）的總部所在地。

CMC Markets交易員利扎（Oriano Lizza）表示，今年上半年，亞洲貢獻了全球AI相關貿易成長近3分之2， 「這些好處壓倒性的集中在先進製造經濟體」。

報導說，然而關稅造成的痛苦並未消除，只是被延後。新加坡銀行首席經濟學家Mansoor Mohi-uddin說，「現在斷定關稅造成的衝擊低於預期還言之過早，目前的狀況是，衝擊只是被延後」。

