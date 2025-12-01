太景*-KY支氣管擴張症新藥還沒進入臨床試驗 今授權中國藥廠

太景生技旗下支氣管擴張症新藥，授權中國健康元藥業。圖為太景*-KY董事長暨執行長黃國龍。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕新藥研發公司太景*-KY（4157）今日公告，其子公司太景生物科技、太景醫藥研發（北京）公司正式與中國前十大藥企—健康元藥業集團簽署旗下支氣管擴張症新藥TG-4318合作研發及商業化之大中華區（中國、港、澳，不含台灣）授權協議。

太景表示，TG-4318為一款具備新穎作用機轉的二肽基肽酶1（DPP1）標靶之抑制劑，具備同類最佳的潛力。該藥物正在臨床前候選藥物評估階段，準備進入臨床前試驗，並以支氣管擴張症為主要開發適應症。

太景指出，在此項合約中，將由健康元主導推進TG-4318及其衍生開發的其他藥物及產品之臨床試驗、開發、製造及銷售事宜；同時加入與太景共同開發TG-4318全球市場之行列。健康元將於合約生效後支付太景簽約金，並依據不同開發時程支付里程碑款，以及上市後的銷售權利金。

太景生技董事長暨執行長黃國龍指出，「TG-4318的成功授權，再次彰顯公司研發的實力與價值，以及將研發成果推向商業化的能力，我們也對TG-4318的潛力深具信心。而健康元藥業身為中國醫藥工業的前十大藥企，在雙方流感抗病毒新藥Pixavir marboxil的合作上，已充分展現令人印象深刻的推動效率與臨床開發速度。太景期待與健康元藥業的緊密合作，能加速TG-4318在中國的臨床開發時程，早日為廣大患者帶來新的治療選擇。」

