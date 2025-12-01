證交所推「Power Up提升企業價值計畫」 金融業最捧場

證交所推動「Power UpTW 提升企業價值計畫」，已有311家上市公司響應，其中金融業揭露內容較佳。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕臺灣證交所推動「Power Up提升企業價值計畫」獲得上市公司積極響應，截至今年11月30日止，共有311家上市公司響應並公告相關計畫，占上市公司總家數約29%。其中11月就新增209家公司揭露其提升企業價值計畫，展現上市公司對強化公司治理與提升企業價值的高度重視。

證交所不僅鼓勵上市公司提出計畫，更重視提升企業價值計畫內容品質。初步觀察上市公司已公告之提升企業價值計畫，以遠東新、台達電、彰銀、安泰銀、玉山金、中信金、永豐金及遠傳等公司，所揭露之計畫架構較為完善。包括揭露短中長期營運目標明確、提出具體措施及預期效益，目標具可追蹤性等。

證交所表示，截至目前「提升企業價值計畫」揭露內容較佳企業以金融業占多數，顯示金融業公司治理成熟度及對股東權益的重視，以可衡量指標與清晰的策略布局回應市場期待，成為揭露提升企業價值之領航產業，證交所鼓勵各產業積極參與此項計畫。

提升企業價值並非單一措施即可達成，而是涉及營運效率改善、資本運用優化、研發創新布局、公司治理精進及資產活化等多面向工作。完整且具體的計畫，有助公司向投資人展示未來策略布局，建立更高的市場信任度。證交所鼓勵上市公司提出或更新提升企業價值計畫時，能更聚焦於計畫的具體化與可衡量性，以提升計畫品質與執行成效評估。

此外，證交所已於第12屆公司治理評鑑新增指標1.5，上市公司將提升企業價值計畫提報董事會，並於今年底前揭露於公開資訊觀測站提升企業價值計畫專區，將可在12屆公司治理評鑑取得加分優勢。此外，證交所於明年度ESG評鑑進一步對推動企業價值提升較佳實踐公司設計了額外加分指標，鼓勵公司重視計畫內容品質。

