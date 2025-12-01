擁760萬爽過退休生活、存款3年就腰斬，6旬夫妻後悔揭現況。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕擁有3800萬日圓（約新台幣760萬）存款、月領26萬日圓（約新台幣5.2萬）的6旬退休夫妻，退休後不僅每年出國旅行，且每月都會在國內旅行1次，實現「理想退休生活」，加上又一直慷慨花錢在孫輩，沒想到短短3年，存款就少了1500萬日圓（約新台幣300萬），讓夫妻倆超後悔，為避免晚年生活堪憂，旅行頻率降低到每３個月１次，而是與孫子們一起在附近公園野餐，去圖書館，從退度享受生活回歸到精神上的滿足。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，「我們從沒想過退休後會感到焦慮，」住在東京的佐佐木明（68歲，化名）和妻子玲子（65歲，化名）說。兩人都曾任職於大型企業，退休後每月領取26萬日圓的公營退休金，加上退休金和積蓄，他們一共存下了3800萬日圓的退休金。

“孩子們都搬出去住了，房貸也還清了。我們覺得，’現在是時候開啟人生第二春了’，”佐佐木明說。這對夫婦的座右銘一直是“退休後也要盡情享受生活”，他們每月都會在國內旅行１次。此外，每年出國旅行也成了他們的傳統。 「我們有４個孫輩，我們會在他們生日、入學典禮、聖誕節，甚至偶遇時都會花錢買紀念品給他們」玲子說。有一天，在這種生活方式持續一段時間後，玲子查看了自己的存款餘額，不禁驚呼：「咦……真的少了這麼多嗎？」他們工作期間共同積攢的3800萬日圓，在過去幾年裡不知不覺消失了約1500萬日圓。

當然，其中一些提款是計劃好的，然而，他們的現金消耗速度遠超預期,佐佐木明說：「１次旅行很容易就要花費10萬到15萬日圓（約新台幣2萬至3萬），而且他們每月花在孫輩身上的錢也不少，原本只是偶爾的奢侈消費，現在卻成了他們日常生活的一部分。」

因存款減少速度太過，加上，擔憂未來醫療費用增加，為避免晚年陷入困境，這對夫妻將旅行頻率降低到每3個月1次，也減少了外出用餐和購買禮物的次數。雖然他們表示不覺得存錢是一種負擔，但他們承認，如果當初能更平衡開支就好了。 「以前身體健康的時候，我總是急著花錢。但退休生活比我想像的要長得多，」玲子說。

由於退休生活平均持續20到30年，因此找到既能享受退休生活又能維持永續的方式至關重要。 「現在，我們不再旅行，而是和孫子們一起在附近的公園野餐，去圖書館。我感覺自己終於意識到，即使不花很多錢，我們也能獲得精神上的滿足，」佐佐木明說。

