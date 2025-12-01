富邦金首席經濟學家羅瑋：明年美降息幅度若逾5碼 要特別小心

富邦財經趨勢論壇至今邁入第23年。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕富邦金控首席經濟學家羅瑋今天指出，2026年隨著主要國家經濟維持溫和成長，貿易談判陸續釋出緩和訊號，整體金融市場可望較今年更具可預測性。美國進入降息循環，去年聯準會調降4碼，今年再降3碼，羅瑋估明年可能再降2至3碼。他提到，如果降息幅度大於5碼，就是避免美國經濟陷入衰退，各界就要特別小心。

羅瑋表示，2026年隨著美國總統川普推動的各項政策明朗化，聯準會動向更為清晰，不確定性下降。明年的全球經濟與金融市場3大基調為：全球經濟維持「溫和成長」；各國央行貨幣政策調整接近尾聲；區域地緣政治及國際貿易關係出現變化。

請繼續往下閱讀...

羅瑋指出，美國經貿政策和央行動向仍是2026年全球金融市場的關鍵變數。一方面，美國對中國及其他貿易夥伴的關稅與出口管制政策，牽動全球供應鏈重組；另一方面，Fed在人事布局與政策路徑上，也成為市場高度關注焦點。聯準會主席鮑爾任期至明年5月15日，市場預期，在川普的主導下，2026年將出現一個「聽話」的聯準會。

他表示，美國從2022年開始啟動循環升息至2023年，共升息21碼，利率來到5.25%到5.5%。2024年開始降息循環，去年調降4碼，今年再降3碼，明年可能再降2至3碼，也就是3年共降息9至10碼，共2.25%至2.5%，明年美國的基準利率將達到3%的水準。

羅瑋表示，經過多年量化寬鬆與疫情期間的超寬鬆政策後，市場逐漸意識到「超低利率」並非新常態。隨著人口結構改變、供應鏈重組與減碳降排等結構性因素發酵，美國中性利率水準預估約上升至3.0%左右，意味著即便Fed逐步降息，利率水準也難回到疫情前的超低區間。

羅瑋提到，如果明年新任主席上任，表現較為積極，再多降個2碼讓美國的基準利率達到2.5%，各界並不須過度擔心，主要應是避免過高的限制性利率影響美國經濟成長動能。但他強調，如果降息幅度大於5碼，各界就要特別小心，這時候就不再是預防性降息，而是避免美國經濟陷入衰退的降息。在此情況下，基準利率可能會掉到2%左右。

在國際政經情勢方面，羅瑋提醒，2026年國際政經活動密集，包括美國國會期中選舉、主要國家領導人改選，以及G20與APEC等多邊場合，都可能成為政策轉向或談判突破的關鍵時間點，需特別留意市場波動加劇的風險。

由於主要央行降息接近尾聲，明年進一步降息空間有限，投資人對持有長天期債券的意願也出現明顯改變，而新世代投資人傾向以購買虛擬貨幣及科技股作為避險工具，羅瑋歸納，明年資產配置思維為「在風險可控前提下，股票整體優於債券」，可規劃在股、債、匯及原物料之間進行動態調整，兼顧成長機會與防禦需求。

羅瑋也提醒，明年第1季金融市場可能出現類似今年3、4月般劇烈波動的走勢，觀察重點包括：法人機構1月實現獲利調節部位；美國兩黨協商期限為明年1月30日，若協商未果聯邦政府關門時間可能超過今年的43天；明年1月底將公布第4季經濟成長率，對等關稅對各國實體經濟造成的傷害可能為市場帶來震撼；明年2月科技股公布財報，若營收、資本支出或未來展望不如預期，將引發科技股波動；農曆新年長假年後可能出現補漲或補跌；最後是Fed人事變化及政策動向，將引領市場氛圍出現重大轉變。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法