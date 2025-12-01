瑞幸咖啡蒐集敏感個資引資安疑慮 龔明鑫承諾確保資料留在台灣

立委關切瑞幸咖啡過度蒐集客人敏感個資，恐有資安風險。對此，經濟部長龔明鑫允諾，將充分掌握瑞幸蒐集與運用個資的情況，並會確保相關資料只能留在台灣。（圖取自國會頻道）

〔記者廖家寧／台北報導〕中國大型連鎖咖啡店瑞幸咖啡插旗台灣市場，傳出瑞幸在美國分店的點餐APP蒐集客人個資、定位、網頁瀏覽紀錄等敏感資訊，立委關切恐有資安風險。對此，經濟部長龔明鑫允諾，將充分掌握瑞幸蒐集與運用個資的情況，並會確保相關資料只能留在台灣，他也允諾將會與行政院資通安全辦公室（資安辦）討論。

民進黨籍立委邱議瑩關切，瑞幸咖啡插旗台灣市場，要求客人點餐必須透過瑞幸的點餐APP，與一般餐廳掃QR碼有所不同，瑞幸咖的APP會蒐集客人個資、定位、電子郵件與簡訊，甚至是網頁瀏覽紀錄等敏感資訊，遠超過點餐所需，恐有資安風險。

經濟部長龔明鑫表示，經濟部並未接到瑞幸咖啡的投資申請案，可能是透過代理商在台展店，如果代理商是本國企業，但必須符合個資法規定，所有個資都只能留在台灣。

邱議瑩質疑，如果瑞幸透過雲端就傳到他處，怎麼留在台灣？龔明鑫允諾，經濟部會了解瑞幸對客人的個資如何處理與蒐集，也允諾會與行政院資通安全辦公室（資安辦）跨部會充分掌握情況。

