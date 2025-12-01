AI焦慮席捲全球 專家揭露：科技正突破兩大「人性缺口」

AI不再只是解決技術挑戰，而正在回應人類最核心的需求。（下載自pexels網站）

〔記者邱巧貞／台北報導〕人工智能（AI）發展正以前所未見的速度席捲全球，伴隨而來的是關於生成式模型取代白領職位的擔憂、深偽內容操控輿論，以及資料隱私與監控等層面的焦慮。

然而，在關於AI的爭議與論戰聲浪中，一種矛盾現象也同時浮現：AI的目標不再只是解決技術挑戰，而轉向回應人類社會最核心的兩大需求。

Amazon技術長Werner Vogels博士在其對2026年及未來的五大科技預測中，揭示了科技如何在爭議之中，依然持續深刻改變人類的生活。他明確指出，AI正在填補人性中的「孤獨感」與「教育不平等」兩大缺口，像是陪伴型機器人開始出現在獨居者家中、而AI個人家教也正重新定義教育資源的取得方式。以下為Werner Vogels提出的五大重點：

趨勢一： 陪伴被重新定義，為最需要的人而存在。

全球孤獨現象已被世界衛生組織視為「公共衛生危機」，平均每六人就有一人深受其害，長期孤獨會讓死亡風險增加32%、失智風險增加31%。MIT的研究也指出，人類天生會將「意圖與生命」投射到能自主移動的物體上，這使得我們更容易把機器人當成「動物般的存在」。

趨勢二：文藝復興式開發者時代來臨

生成式AI改變了軟體開發，也引發了「工程師會被取代」的爭論。然而，Vogels認為真正啟動的不是淘汰，而是一個全新的「文藝復興式開發者（renaissance developer）」時代。

AI可以在數秒寫出程式碼，但它無法理解商業邏輯、預算限制，也無法像人類一樣進行系統化思考。未來最成功的開發者，將是那些能運用AI工具加速創造、具備跨領域知識，同時理解系統長期演化、並保有好奇心與創造力的人，他認為，這是一個AI放大人類能力，而非取代人類的時代。

趨勢三：量子安全＝唯一的安全

他也提及，各國對手已開始蒐集個資與機密資料，等待未來量子電腦成熟後再破解。量子突破不是「會不會來」的問題，而是「什麼時候來」的問題，組織必須同時啟動三項準備，包括立即導入後量子加密（post-quantum cryptography）、規劃更新硬體與網路設備、培養量子科技相關人才。

趨勢四：國防科技的加速將改寫全球

政府與民間都在大幅加碼投資軍事科技，創新速度大幅提升，自主系統的軟體更新從過去的「每年一次」變成「每週一次」。這些軍事科技的突破將逐步普惠大眾，並可被應用於解決重要社會問題，例如災害應變、食物安全、偏鄉的醫療可及性等。

趨勢五： AI個人家教崛起 教育不平等將被重新定義

教育資源長期受到階級影響，「私人家教」曾是少數人才擁有的特權，如今即將被徹底改寫。AI學習助理正以極快速度普及，線上教育平臺可汗學院（Khan Academy）的AI助手Khanmigo上線首年就觸及140 萬名學生，此外，英國研究顯示學生使用AI工具比例從去年66%飆升至今年92%。

Werner Vogels認為，AI不是取代老師，而是讓老師從行政負擔中解放，同時強化個別化教學，重回創造力、引導與啟發的本質；而科技正讓「因材施教」首次變得可規模化，並有潛力縮小教育不平等。

