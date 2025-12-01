天上掉下來禮物！85歲撿紙老婦「不敢刷卡」 網紅幫她購物、還塞給2萬現金

85歲老婦表示，除了星期天，每天都去撿紙板。有時候一天能賺3000韓元（約2美元），有時候一分錢也賺不到。（取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕南韓一位擁有110萬訂閱者的YouTuber網紅將一張無限額消費額度的信用卡，交給了一位靠著撿紙板為生的85歲老婦人，希望讓她能夠享受一天無憂無慮的購物時光。

11月23日上傳了一段名為「當你把信用卡交給一位撿紙板的老婦人會發生什麼事」的影片。網紅金布羅（音譯）一邊說著，一邊把卡遞給老婦，並說：「我希望這位長期以來一直在附近撿廢紙的女士今天能買到她需要的東西」。

請繼續往下閱讀...

老婦人自我介紹說她是一位獨居的85歲老人，她反覆詢問自己是否真的需要這張卡，然後才走向便利商店。金布羅帶她去了附近的超市，因為他想讓她多買些日用品。

老婦說：「除了星期天，我每天都去撿紙板。有時候一天能賺3000韓元（約2美元），有時候一分錢也賺不到。」

即使金布羅告訴她可以隨便買，但她還是猶豫了。在金布羅勸說了十多分鐘後，她仍然拒絕購買更多東西，於是金布羅開始親自把東西放進購物車，包括肉類、麝香葡萄和其他日用品。

她說：「我活了85年，從來沒遇過這樣的事」。 隨後她才往購物籃裡放了一些日用品，包括漂白水和泡麵。「如果花錢太多，我會覺得不好意思」，她說。

趁她不注意，金布羅還悄悄地把10萬韓元（約台幣2萬元）現金塞進了她的圍裙口袋。他告訴她，天氣冷或路面濕滑的時候可以用。

金布羅說： 「我希望她能以某種方式，即使只是微不足道的方式，也能過一個溫暖的年末」； 「和鄰居分享一點溫暖也很重要。」

許多來自網路的評論包括「善行就是善行，即使被拍下來也一樣」、「希望這種內容能成為一種潮流」、「一段暖心的影片」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法