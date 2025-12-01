罕見聯手！亞馬遜與Google推跨雲服務 連線設定「數週變數分鐘」

亞馬遜（AWS）與Google Cloud宣布合作推出多雲網路服務，大幅縮短跨平台連線設定時間。圖為亞馬遜位於英國曼徹斯特的倉庫標誌。（路透）

〔編譯陳成良／綜合報導〕面對雲端運算市場對穩定連線日益增長的需求，身為市場龍頭的亞馬遜（Amazon）與排名第三的Google罕見地展開合作。兩家科技巨頭11月30日宣布，推出一項共同開發的「多雲」（multicloud）網路服務，將允許客戶在兩家公司的運算平台之間建立私人高速連結，且設定時間將從過去的「數週」大幅縮減至「數分鐘」。

據《路透》報導，這項新服務結合了亞馬遜雲端運算服務（AWS）的「互連多雲」（Interconnect–multicloud）與Google Cloud的「跨雲互連」（Cross-Cloud Interconnect）技術，旨在提升網路的互通性。Google Cloud雲端網路副總裁恩斯（Rob Enns）表示，這個聯合網絡旨在讓客戶更容易在不同雲端平台間移動數據與應用程式。據悉，軟體巨頭Salesforce已成為採用此新方案的早期用戶之一。

AWS網路服務副總裁甘迺迪（Robert Kennedy）則形容，AWS與Google Cloud之間的這項合作，代表了多雲連接領域的一次「根本性轉變」。

這項服務發布的時機點引人注目。就在一個多月前的10月20日，AWS發生重大當機事故，導致全球數千個網站服務中斷，包括Snapchat和Reddit等熱門應用程式皆受波及而離線。根據分析公司Parametrix估計，該次當機造成美國企業蒙受5億至6.5億美元（約新台幣156.6億至203.6億元）的鉅額損失。這凸顯了在網路中斷頻傳的當下，企業對高可靠性跨雲備援方案的關注度。

AI推升算力需求 巨頭競相投資

目前AWS仍是全球最大的雲端服務供應商，微軟（Microsoft）的Azure緊追在後，Google Cloud則排名第三。隨著人工智慧（AI）技術對算力的需求激增，包括Alphabet（Google母公司）、微軟與亞馬遜等科技巨頭正投入數十億美元建設基礎設施，以應對爆炸性成長的網路流量。

