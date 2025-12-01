年產8000萬顆羽球 這個養鵝城市成功轉型全球生產基地

中國安徽省六安市年產8000萬顆羽毛球。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕在中國安徽省六安市，這座歷史悠久的傳統養鵝中心，透過利用人工智慧和自動化技術，已轉型成為全球羽毛（羽球產業的核心原料）的重要供應商。

根據中媒新華社報導，六安的養鵝傳統可以追溯到明朝（1368-1644年）。當地一家農業公司負責人兼羽毛球羽毛供應商姜偉軍表示：如今，萬溪白鵝200多天的生長週期保證了其羽毛的優良品質，在全球市場上需求量很大。

六安的羽毛羽絨產業年總產值早已超過百億元人民幣，產品出口額超過2億美元，市場覆蓋歐美、東南亞等全球80多個國家，並每年生產8000萬顆羽毛球。

六安市新安鎮已成為尤尼克斯（YONEX）、RSL、川崎等國際品牌供應鏈中的重要生產基地。光是該鎮每年就生產360萬顆羽球，銷往包括印尼、馬來西亞、泰國在內的十多個國家。

姜偉軍說：「目前六安每年大約飼養1400萬隻萬西白鵝，但羽毛供應量不斷增長，仍然無法滿足需求」。收集之後，羽毛要經過數十道工序，包括分類、清洗、乾燥和組裝，才能製成成品羽毛球。

六安不僅是原料產地，也成為國內外羽球品牌的重要生產基地。根據統計，去年六安羽球出口額達2100萬元人民幣，較去年同期成長8.2%。

自動化和人工智慧正被用於提升生產效率。在宇翔體育用品工廠，一名工人將原毛放入智慧分類機。公司負責人張新生表示：「一名工人手工一天可以分揀2萬根羽毛，而機器一天可以分揀25萬根。」他說，這台機器是與中國一所大學合作研發的，目前已經是第四代產品了。這家公司每年可生產80萬支羽球，已成為全球知名品牌尤尼克斯（YONEX）的生產基地之一。

除了羽球，六安也正在開發其他羽毛製品。鵝絨被用來製作夾克和其他出口海外的商品。根據地方政府介紹，該市體育用品產業正在拓展，涵蓋羽球拍、服裝和鞋類的生產。

當地鵝的羽毛不僅潔白美觀，而且比一般鵝的羽毛更大、更厚、更柔軟。這些特點使它們非常適合用來製作飛行穩定、經久耐用的毽子。

近年來，隨著鵝毛價值的日益凸顯，當地的養殖方式也從小型家庭作坊式經營轉向了更大規模的養殖。採用可控環境鵝舍和反季節繁殖技術，有助於提高鵝毛的供應量和品質。

