加密貨幣大跳水 麻吉大哥黃立成部分倉位遭強制平倉

2025/12/01 14:05

L.A. Boyz成員「麻吉大哥」黃立成，部分加密貨幣倉位再次遭強制平倉。（資料照）L.A. Boyz成員「麻吉大哥」黃立成，部分加密貨幣倉位再次遭強制平倉。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕加密貨幣市場在今 （12月1日） 亞洲早盤交易時段再度上演大跳水，根據鏈上分析團隊Lookonchain監測數據顯示，因市場下跌，美籍台裔男歌手、L.A. Boyz成員「麻吉大哥」黃立成部分倉位遭強制平倉。

綜合媒體報導，加密貨幣今暴跌，比特幣在亞洲早盤一度下滑逾5.1%，跌破8.6萬美元；以太幣下跌逾5.5%，跌破2900美元，其他多數加密貨幣亦呈現類似走勢，Solana和狗狗幣均跌幅超過7%。

根據鏈上分析團隊Lookonchain最新監測數據顯示，隨著加密貨幣市場下跌，黃立成的部分倉位再次遭到強制平倉。目前黃立成仍持有一個3300枚以特幣、約940萬美元（約新台幣2.9億元）的多單，新的強制平倉價格為2831.58美元（約新台幣8.9萬元）。

消息一出，引發網友熱議，有網友表示，「把麻吉大哥送回家吧」、「麻吉大哥每天都被清算嗎？」、「一次又一次」、「熊市裡做多卻不設停損？哈哈」、「槓桿就像毒品一樣可怕」、「傳奇人物，致敬」、「很遺憾，他將被全部清算」等。

