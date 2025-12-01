台積電海外廠遇挑戰滿腹苦水？研調機構全說了

研調機構《SemiAnalysis》解析台積海外廠面臨的挑戰。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕台積電亞利桑那廠今年第一季成功轉虧為盈，顯示處於美國高成本環境，仍快速量產並貢獻營收。然而，Q3淨利卻季減99%。傳出此事源於為廠區提供工業氣體的供應商，其廠房在上季末發生停電事故，使得廠區被迫停工至少數小時，導致台積電不得不銷毀已在生產線中的數千片晶圓，此事讓外界再度關注台積海外廠營運，半導體行業研究機構《SemiAnalysis》1日最新報告全方位解析台積海外廠面臨的挑戰，除了成本問題，勞動力短缺和相對缺乏成熟的本地生態系統仍然是主要挑戰。

研調機構認為，台積電成功的秘訣，包括其歷史、文化和組織結構等等。（資料照）

研調機構《SemiAnalysis》1日最新報告稱，台積電目前在美國、日本和德國設廠。其中距離亞利桑廠動工時間已經過了5年，且已產出晶圓。但代價是什麼？台積電（以及台灣）和這些海外晶圓廠是否都達成了目標？海外晶圓廠在經濟上是否具有競爭力？

請繼續往下閱讀...

文中先是詳細介紹台積電成功的秘訣，包括其歷史、文化和組織結構。同時也解析新竹科學園區如何憑藉「集群效應」成為世界半導體中心，以及亞利桑那州在複製這一模式方面取得的進展，並詳細分析兩地的供應鏈。

文中點出，即使台積電在全球範圍內不斷擴張，台灣仍是其最大的人才庫。這不僅是其營運基地，公司的人才儲備也主要來自台灣。台積電在其38年的發展歷程中也展現了世界級的公司治理水準。與大多數台灣公司（其董事會往往由大股東主導）不同，張忠謀從一開始就強調專業治理和獨立性。

如今，台積電董事會有10名董事也體現了這個理念，其中七人為獨立董事。在這十名董事中，四人為台灣籍，其餘董事五人來自美國，一人來自英國。相較之下，主導英特爾十餘年災難性決策的董事會成員中，有7名成員（超過半數）完全沒有半導體產業經驗，其中包括董事長。

在營運層面，台積電30位核心主管中有26位是台灣人，但他們大多擁有美國頂尖大學的科學或工程高級學位。這種本土領導力與國際化教育的融合，鞏固了台積電作為國際化公司和台灣創業成功典範的雙重聲譽。

今年3月川普與台積電董事長魏哲家共同宣布，台積電將在美國擴大投資1000億美元。但產業群聚效應仍有很長的路要走。（彭博）

不過，在美國廠專案投資動工後，幾乎所有成本都超出了預算，WaferTech管理團隊與台積電台灣總部之間的協調也變得緊張起來。台積電營運資深副總左大川（Steve Tso）受命穩定專案，但同類產品的利潤率仍比台積電台灣廠低20%至25%。

文中提及，張忠謀曾對美國製造成本心存疑慮，大多數人的擔憂則集中在台積電亞利桑那廠能否達到與台灣晶圓廠類似的營運效率。除了成本問題，勞動力短缺和相對缺乏成熟的本地生態系統仍然是主要挑戰。在全球晶片短缺和中美地緣政治緊張局勢加劇的背景下，美國政府敦促台積電在台灣建立產能，這使得此次擴張不僅是一項商業決策，更是一項戰略和政治決策。

文中稱，與大多數製造業一樣，半導體代工產業以效率為驅動力。成功取決於盡可能高的良率和晶圓廠利用率。為了最大限度地提高良率，代工廠需要技術精湛的工程師和緊密整合的供應鏈，以便排除故障並維持全天候運作。

台灣半導體群聚效應也發揮功能，從供應商來看，台積電的大部分一級供應商，也就是直接提供原料、設備和服務的供應商——都在台灣設有工廠。這種地域集中化最大限度地減少了物流延誤。

儘管川普和拜登政府不斷推動將半導體生態系帶回美國，許多供應商也跟隨台積電遷至亞利桑那州，但那裡的產業群聚仍有很長的路要走。

台積電亞利桑那廠第3季利潤意外縮水 99%，令市場大感意外。（彭博）

根據半導體產業協會的數據，台積電的大部分原料供應商尚未在亞利桑那州建廠。因此，台積電目前仍主要依賴其位於亞洲的供應鏈和工程技術。這限制了其亞利桑那州晶圓廠的潛在產能，除非當地供應商能夠大幅擴大規模，而《晶片法》（CHIPS Act）的資金不足以激勵建立真正的垂直供應鏈。

文中援引知名獨立科技新聞記者高燦鳴（Tim Culpan）日前在 Substack 披露，台積電亞利桑那州廠今年第一季已順利轉虧為盈，顯示台積電即便處於美國這類高成本的環境中，仍能迅速擴大產能並開始帶來營收。不過Q3。

高指出，利潤下降的原因，是美國亞利桑那州、為台積電「Fab 21」廠區提供工業氣體的供應商，其廠房在上季末發生停電事故，導致供應晶片製程所需的工業氣體被迫中斷，使得廠區被迫停工至少數小時，導致台積電不得不銷毀已在生產線中的數千片晶圓。

對此，台積電回應強調，「亞利桑那州廠雖已開始挹注正向營收，但公司淨利仍受多重因素影響，需要長期觀察才能確定。我們先前就已說過，海外擴廠將使毛利率自2025年起的五年間面臨下滑壓力。」

文中說，台積電對海外晶圓廠的官方說法是，它們始終以客戶需求為導向。但這掩蓋了一個事實，這裡的「客戶」是試圖分散地緣政治風險的外國政府。傳統上，台積電只會在直接客戶提出實際晶圓需求時才會擴大產能。這或許不是台積電首選的運作方式，但從政府的角度來看卻合情合理。正如之前所說，將先進的邏輯晶片產能轉移到美國是經濟和國家安全的當務之急。

研調機構強調，數位經濟、汽車經濟和工業生產經濟都依賴台積電的晶片。如果沒有台積電，世界經濟將會停滯不前。（示意圖，彭博）

文中強調，全球十大公司中有八家在很大程度上依賴台積電（第九名是台積電自身）。它們合計2兆美元的收入中，超過三分之一來自需要台積電產品的硬體業務。此外，整個數位經濟、汽車經濟和工業生產經濟都依賴台積電的晶片。如果沒有台積電，世界經濟將會停滯不前。

即使是唯一一家不直接依賴台積電的公司-沙烏地阿美，如果沒有台積電的半導體，也無法控制其油井和煉油能力，也無法進行勘探。

良率提升速度是衡量晶圓代工廠營運效率的關鍵指標，對於台積電亞利桑那工廠而言尤其如此，因為它是該公司在海外建造的首個先進節點晶圓廠。2024年10月，台積電美國分公司總裁凱西迪（Rick Cassidy）表示，台積電亞利桑那州第一座晶圓廠的初期生產良率，高於台灣同級晶圓廠約四個百分點。對亞利桑那州投資計畫來說是一個正面的訊號。

台積電的核心運作環節之一是快速、可重複且低成本地建造和擴建晶圓廠。他們的方法成熟可靠，台灣的承包商也對此非常熟悉，但為了亞利桑那州的項目，這套方法必須移植過來。

鑑於美國政府的壓力以及對該項目不斷增加的投資承諾，後續階段的建設也將以相對較快的速度推進。但這並非易事，因為除其他挑戰外，美國的審批流程耗時大約是台灣的兩倍。

科技媒體《Wccftech》也指出，台積電亞利桑那州工廠利潤大幅下滑，營運成本上升為「美國製造」的前景潑了一盆冷水。報導稱，台積電位於亞利桑那州的工廠一直是美國晶片行業的巨大里程碑，但不斷上漲的成本已經吞噬巨額利潤，對公司的營運帶來壓力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法