蘇丹紅化粧品風暴延燒 韓國、歐美大廠恐有「未爆彈」？

〔記者邱巧貞／台北報導〕國內近日爆發化粧品植物性著色料違法攙假蘇丹紅4號事件，波及下游至少12家業者、累計超過20項產品需緊急下架回收，這起台灣首見的化粧品原料違規事件，源頭更指向了新加坡的國際原料供應商，揭示了全球供應鏈資訊不對稱與誠信危機。

此次問題原料「紅色複方（Campo Siddha Vepuvillai Karushalai Yenai）」源自新加坡公司Campo Research （S） Pte. Ltd.，該公司向來標榜提供天然、多功能植物萃取物，而且在廠商提供的資料中也說明其中不含合成色素。多數受害台灣本土業者正是因為不惜成本，願意花費比化學合成色素高出兩、三百倍的價格，尋求天然無害的原料，不料卻成了這場風暴中首當其衝的受害者。

業者痛批原料供應商提供不實資訊，導致商譽與品牌形象嚴重受損。其中，本土品牌綠藤生機已透過社群發布澄清與回收進度，強調問題絕非出自成本考量，並指出此事件凸顯跨國供應鏈存在巨大資訊落差，已啟動法律程序，將針對原廠責任採取法律行動。歐萊德（O’right）的創辦人兼董事長葛望平，日前也宣布因為男用/女用養髮液兩款頭皮保養品，因為受到汙染而會永久停產。

新加坡該原料商標榜天然卻違法添加禁用色素，讓台灣業者蒙受不白之冤，儘管目前輿論壓力集中在台灣本土品牌身上，但因為其原料供貨範圍涵蓋中國、韓國，乃至歐美市場。

對此，長期關注化粧品安全議題的皮膚科專科醫師邱品齊也透露，根據中國方面媒體透露的訊息，該批原料已被當地監管單位要求下架，受害範圍亦不限於當地品牌，連韓國品牌也有，甚至可能不排除有國際級大廠產品也會受影響，目前這部分食藥署也正在積極追查中。

邱品齊醫師坦言，「這絕對不是只發生在台灣市場而已。」他表示，在全球供應鏈高度整合流通的化粧品產業，一家原料商的違法失當，就可能演變成多國同時受害的國際事件，而目前國外品牌受影響的狀況尚未完全明朗。現在看起來，雖是台灣廠商在浪頭上承受最多壓力，但後續很可能演變成一場多國業者同時受害的國際危機。後續有賴各國衛生管理單位重視這議題並進行追蹤處理，有關受害廠商針對新加坡原料商的法律訴訟，也是值得政府有關單位思考並進行協助。

