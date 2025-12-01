台美關稅談判將拍板？吳志中：一直拖是在決定最好的關稅

台美關稅談判何時拍板？外交部次長吳志中今日受訪表示，有時候晚點決定，時間一直拖，就是在決定最好的關稅。（翻攝直播）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台美關稅談判持續進行，有無可能拖到跨年結束都沒結果？外交部次長吳志中今（1）日受訪表示，有時候晚點決定，時間一直拖，就是在決定最好的關稅。

美國總統川普宣布的對等關稅自8月7日生效，台灣暫時性關稅為20%，台美關稅談判目前持續談判中。

吳志中接受《新聞放鞭炮》廣播節目專訪表示，有時候晚點決定，確實川普總統是想要讓我們多投資一點，時間一直拖，就是在決定最好的關稅，並沒有很不好。

主持人周玉蔻質疑，今天是12月1日，2025年總要結束？現在已經過了4個月，政府難道不應該要求最後期限是12月31日以前嗎？吳志中坦言，自己沒辦法回答，「但妳的要求是正確的」。

吳志中強調，自己沒有管美國的事務，也沒有參與，政府有經貿談判團隊。自己只能客觀說出看法，就是台灣對美國很重要，一定是有很多很難決定的事情。

