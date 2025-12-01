貨物稅發酵 11月新車領牌數較上月成長6％

貨物稅補助政策發酵，根據監理站最新出爐的統計資料，11月全台新車領牌數達3萬6485輛，較10月成長6%。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕貨物稅補助政策發酵，根據監理站最新出爐的統計資料，11月全台新車領牌數達3萬6485輛，較10月成長6%，較去年同期仍縮水7%。

其中進口車11月領牌數達1萬8124輛，較上月成長18%，較去年同期減少5.8%；豪華進口車11月領牌數占7728輛，較上月成長16.2%，較去年同期減少18.4%。

累計1~11月全台新車領牌數達36萬7133輛，年減11.9%，其中進口車領牌數達17萬7186輛，年減11.7%。

和泰（2207）汽車代理的TOYOTA+Lexus品牌11月領牌數達1萬3933輛、較去年同期微減1.5%、市佔率38.2%；累計1~11月領牌數達13萬8907輛、年減1.4%，市佔率37.8%。

中華（2204）汽車旗下MITSUBISHI+CMC+MG品牌11月領牌數達3536輛、年增6%，市佔率9.7%；累計1~11月領牌數達3萬9066輛、年減17.9%、市佔率10.6%。

三陽（2206）代理的HYUNDAI品牌11月領牌數達1804輛，年減2.1%；累計1~11月領牌數達1萬6990輛，年減17.4%，市佔率4.6%。

裕日車（2227）旗下NISSAN+INFINITI 領牌數達1035輛、年減38.5%，市佔率2.8%；累計1~11月領牌數達1萬1680輛，年減35.5%、市佔率3.2%。

車商表示，12月進入年底購車旺季，再加上各廠牌爭相推出販促方案吸客，預估12月全台新車領牌數可望達4萬3000輛，年增4%。

