自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

貨物稅發酵 11月新車領牌數較上月成長6％

2025/12/01 12:31

貨物稅補助政策發酵，根據監理站最新出爐的統計資料，11月全台新車領牌數達3萬6485輛，較10月成長6%。（記者楊雅民攝）貨物稅補助政策發酵，根據監理站最新出爐的統計資料，11月全台新車領牌數達3萬6485輛，較10月成長6%。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕貨物稅補助政策發酵，根據監理站最新出爐的統計資料，11月全台新車領牌數達3萬6485輛，較10月成長6%，較去年同期仍縮水7%。

其中進口車11月領牌數達1萬8124輛，較上月成長18%，較去年同期減少5.8%；豪華進口車11月領牌數占7728輛，較上月成長16.2%，較去年同期減少18.4%。

累計1~11月全台新車領牌數達36萬7133輛，年減11.9%，其中進口車領牌數達17萬7186輛，年減11.7%。

和泰（2207）汽車代理的TOYOTA+Lexus品牌11月領牌數達1萬3933輛、較去年同期微減1.5%、市佔率38.2%；累計1~11月領牌數達13萬8907輛、年減1.4%，市佔率37.8%。

中華（2204）汽車旗下MITSUBISHI+CMC+MG品牌11月領牌數達3536輛、年增6%，市佔率9.7%；累計1~11月領牌數達3萬9066輛、年減17.9%、市佔率10.6%。

三陽（2206）代理的HYUNDAI品牌11月領牌數達1804輛，年減2.1%；累計1~11月領牌數達1萬6990輛，年減17.4%，市佔率4.6%。

裕日車（2227）旗下NISSAN+INFINITI 領牌數達1035輛、年減38.5%，市佔率2.8%；累計1~11月領牌數達1萬1680輛，年減35.5%、市佔率3.2%。

車商表示，12月進入年底購車旺季，再加上各廠牌爭相推出販促方案吸客，預估12月全台新車領牌數可望達4萬3000輛，年增4%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財