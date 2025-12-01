無薪假人數再增697人 總數回升至9153人

勞動部今（1）日公布受景氣影響，勞雇雙方協商減少工時統計，共有456家、9153人實施（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部今日公布統計至11月30日的減班休息（俗稱無薪假）統計，實施人數再度突破9000人、達9153人，較上期再增加697人。勞動部表示，本期有3家業者因訂單減少，新增通報人數分別均逾150人，使得整體實施人數續增，但多數實施業者均為小規模實施，且近8成員工均適用僱用安定措施，使勞工得以維持基本的經濟生活。

勞動部今（1）日公布受景氣影響，勞雇雙方協商減少工時統計，共有456家、9153人實施，較上期（11月17日）公布實施家數435家，實施人數8456人，本次家數增加21家，人數增加697人。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃琦雅指出，本期實施人數回升，主要仍集中在製造業，本期製造業人數達7923人，佔整體實施人數的87%，其中有3家新增實施業者，分別為機械設備製造、金屬製品跟民生工業業者，都表達受美國關稅影響，導致訂單減少而實施減班休息，每家的新增人數均超過150人，除了這3家之外，大部分多還是小規模實施企業。可以說扣除這新增人數達150人以上的3家業者後，整體增加人數不到2百人。

黃琦雅表示，目前通報減班休息的勞工朋友，有71.9%的企業（328家）適用僱用安定措施，有接近8成（76.8%，7034人）員工可以申請薪資差額補貼。換言之，員工在雇主發放不低於最低工資的薪資保障外，另外還有勞動部發給7成薪資差額補貼，支持勞工經濟生活。

此外，若是通報減班休息的勞工朋友，不屬於僱用安定措施的業別，也有訓練津貼可以申請，勞工利用減班的時間來參加勞動部訓練，就可以請領每小時190元的訓練津貼，在薪資差額內，最高每月可領1萬7210元。

勞動部提醒，減班休息不是無薪假，對於按月計酬的全時勞工，每月工資仍不得低於最低工資新臺幣2萬8590元，實施減班休息的事業單位，勞、健保也必須替勞工投保，勞退也應為勞工提繳。

