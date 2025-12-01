超便宜機票的背後真相 ! 竟是航空公司的「聰明生意」日媒大揭密

航空公司精心設計的 Stopover（中途停留），這種制度讓旅客在轉機地不只落地，還能自由出機場、甚至住上幾晚，把「轉機」變成「第二次旅行」。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕許多旅人在出發前，會在網路上搜尋機票價格，有時會發現便宜到不可思議的價格。日媒指出，這類「超划算機票」的真相，往往是航空公司精心設計的 Stopover（中途停留），這種制度讓旅客在轉機地不只落地，還能自由出機場、甚至住上幾晚，把「轉機」變成「第二次旅行」。

專家指出，Stopover的精髓就在於，同樣一張機票，你不只到達目的地，還順便多玩一個國家，而且往往比直飛還便宜，而看似划算到很離譜的機票，並不是航空公司太佛心，反而是商業利益非常明確，是「高回報的賺錢策略」。

日媒指出，通常附帶Stopover的機票比標準航班略貴些。但，許多致力於搶攻轉機客源的航空公司，反而會對消費者進行補貼，例如免費酒店住宿、觀光行程、甚至 SIM 卡與博物館門票，其背後的原因就是航空公司用「超值福利」吸引你選擇轉機。

據報導，日本旅客習慣偏好直飛，但如今歐洲航線因要避開俄羅斯領空，而拉長飛行時間，許多旅客會刻意選擇在轉機地住一晚休息。對於原本就沒有直飛航班目的地的旅客，Stopover 更是省錢又能多玩一個國家的好選擇。

專家指出，土耳其航空只要轉機時間超過20小時，就送伊斯坦堡住宿四星級飯店2晚，若是搭乘商務艙，甚至可住五星級飯店3晚。阿提哈德航空在阿布達比提供高檔飯店免費住2晚，還附 SIM卡與景點折扣。

至於國泰航空則提供香港市區免費夜景巴士遊；芬蘭航空在赫爾辛基允許停留最多5天，讓旅客一次玩2國；甚至連加拿大航空都提供在多倫多停最多48小時的方案，讓你順便衝一趟尼加拉瀑布。

不止航空公司，新加坡樟宜機場更提供免費市區觀光巴士，只要轉機時間達5.5小時以上就能參加，從濱海灣花園、魚尾獅到聖淘沙，一次玩好玩滿。

航空公司大力推 Stopover的商業利益非常明確，這樣不但可以填滿航班座位、提高載客率（Load Factor），還可建立轉機樞紐（Hub）競爭力，搶更多國際航線市場。此外，也可與當地政府、飯店及旅遊單位共贏，靠旅遊帶動經濟；最後，中途停留的機票比直飛更好賣票，因為機票價格能壓低，並顯現差異化。

如果你正準備安排下一趟旅行，不妨把 Stopover 放進選項，有時候最便宜的機票，反而是最豐富的旅行方式。

